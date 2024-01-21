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البنك العربي يطلق خدمات الدفع عبر الحدود“Remitex” بالتعاون مع ماستركارد

1/21/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك العربي وماستركارد مؤخراً عن إطلاق خدمات الدفع عبر الحدود“RemitEx”، والتي تستند على منصة خدمات الدفع العابرة للحدود من ماستركارد بهدف تقديم خدمة تحويل الأموال التي ستمكّن عملاء البنك العربي من إجراءالحوالات بطريقة أسرع وأكثر أماناً وبكامل قيمتها بدون رسوم على المستلم.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة ضمن استراتيجية البنك العربي الرامية إلى تطوير منظومة الدفع الرقمية الخاصة به بالإضافة إلى توفير حلول مصرفية مرنة ومتطورة لعملائه من خلال باقة حلول مبتكرة وشاملة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المتجددة. كما ستتيح هذه الخدمة وصول الحوالات إلى 28 دولة وذلك لفتح ممرات جديدة بشكل يوسع من تغطية البنك العالمية ومواصلة خطط التوسع في المستقبل.
وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "نواصل في البنك العربي تقديم أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لخدمة عملائنا، حيث يأتي تعاون البنك مع ماستركارد في ظل الطلب المتزايد على خدمات الدفع الفعالة والآمنة ما بين الدول". وأضاف: " "تشكل هذه الخدمة إضافة نوعية لحلول خدمات الدفع التي يقدمها البنك والتي نسعى من خلالها إلى توفير تجربة إجراء حوالات مالية مريحة وآمنة وبشكل شبه فوري من خلال الاستفادة من تكنولوجيا منصة ماستركارد لخدمات التحويل عبر الحدود واستخدام مجموعة متنوعة من طرق الدفع الرقمية."
وقالت سينثيا الخوري، رئيس تطوير الأعمال في بلاد الشام والعراق لدى ماستركارد: "تم تصميم خدمات الدفع العابرة للحدود من ماستركارد لتوفّر حلول مبتكرة تمكن العملاء من إجراء الدفع والتحويلات عبر الحدود بمنتهى الأمان والسهولة. ومن خلال هذا التعاون مع البنك العربي أصبح عملاؤنا قادرين على إرسال الحوالات المالية إلى أحبائهم بكل سهولة وسرعة، ونحن نتطلع قدماً لرؤية الأثر الإيجابي على خدمات التحويل والذي سيشهده عملاء البنك العربي في الأردن والمنطقة ".




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