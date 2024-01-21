جيش الاحتلال يعلن اصابة 2659 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اصابة 2659 ضابطا وجنديا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بينهم 1203 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة.
واشار جيش الاحتلال الى إصابة 405 ضباط وجنود بجروح خطيرة و692 بجروح متوسطة و1562 وصفت إصابتهم بالطفيفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واقر بإصابة 6 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
واضاف أن 407 ضباط وجنود لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، حالة 48 منهم خطيرة.
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منذ 22د
(14:19 بتوقيت مكة المكرمة)
إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على قاعدة عسكرية بالجليل الغربي
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صاروخا مضادا للدبابات أُطلق على قاعدة برانيت العسكرية في الجليل الغربي.
في المقابل، ذكر مراسل الجزيرة أن إسرائيل شنت غارتين على بلدة مركبا جنوبي لبنان.
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منذ 24د
(14:16 بتوقيت مكة المكرمة)
جيش الاحتلال يقصف مناطق في جباليا والقرارة بقطاع غزة
قال مراسل الجزيرة إن الدبابات الإسرائيلية تقصف مناطق في جباليا شمالي قطاع غزة، كما يتواصل القصف على القرارة شمال شرق خان يونس وتصاعد سحب الدخان في البلدة.
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منذ 41د
(13:59 بتوقيت مكة المكرمة)
غارة إسرائيلية على بلدة مركبا جنوبي لبنان
قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل شنت غارة على بلدة مركبا جنوبي لبنان.
وأمس السبت، قُتل شخصان في قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، في حين استهدف حزب الله تجمعات لقوات الاحتلال قرب الحدود في إطار المواجهات المستمرة منذ أشهر بين الطرفين.
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منذ 1س
(13:16 بتوقيت مكة المكرمة)
وزير الخارجية السعودي: التوتر في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لـ"سي إن إن":
نمر بوقت صعب وخطير، وقلقون للغاية من التوتر في البحر الأحمر.
التوتر في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة، وندعو إلى وقف التصعيد.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الفرنسية)
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منذ 1س
(12:59 بتوقيت مكة المكرمة)
اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة جنوب مدينة غزة
قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة اندلعت في جنوب مدينة غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
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منذ 1س
(12:58 بتوقيت مكة المكرمة)
إسرائيل توافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية
قال مراسل الجزيرة إن المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر يوافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية توقعت أمس السبت، مصادقة مجلس الوزراء (الكابينت) -خلال اجتماعه اليوم الأحد- على قرار تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عن طريق النرويج، بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
التفاصيل:
هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب ستحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
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منذ 1س
(12:50 بتوقيت مكة المكرمة)
معارك محتدمة بين جيش الاحتلال والمقاومة شمالي القطاع وغارات إسرائيلية على جنوبه
قال مراسل الجزيرة إن المعارك احتدمت بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جباليا شمالي قطاع غزة.
كما ذكر أن إسرائيل شنت غارات جوية على منطقة القرارة، شمال شرق خان يونس جنوبي القطاع.
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منذ 2س
(12:29 بتوقيت مكة المكرمة)
رشقات صاروخية من غزة باتجاه مناطق الغلاف والقبة الحديدية تعترض صاروخا
قال مراسل الجزيرة إن رشقات صاروخية أُطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف.
وكان المراسل ذكر بوقت سابق أن "القبة الحديدية" اعترضت صاروخا في منطقة كيسوفيم بغلاف غزة أُطلق من شمال القطاع.
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منذ 2س
(12:08 بتوقيت مكة المكرمة)
7 شهداء في قصف مدفعي واستهداف برصاص قناص إسرائيلي في غزة
قال مراسل الجزيرة إن 5 فلسطينيين استشهدوا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق جباليا، وأوضح أن فرق الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى موقع القصف.
وأفاد المراسل باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قناص إسرائيلي في منطقة البلد وسط خان يونس.
وأعنلت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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منذ 2س
(11:53 بتوقيت مكة المكرمة)
وزير الدفاع البريطاني: العالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل
تصريحات لوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس:
من المحبط رفض نتنياهو حل الدولتين، وقد قال ذلك طوال مسيرته السياسية.
ليس هناك حل واضح آخر، والعالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل.
هناك مسؤولية في احترام القانون الدولي الإنساني، وهذا ما أكدته لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
شابس: ليس هناك حل واضح آخر من غير حل الدولتين (الفرنسية)
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منذ 3س
(11:39 بتوقيت مكة المكرمة)
أكثر من 25 ألف شهيد في غزة منذ بداية العدوان
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و105 شهداء، و62 ألفا و681 مصابا، وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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منذ 3س
(10:49 بتوقيت مكة المكرمة)
شهداء في غارات واستهداف برصاص قناصة إسرائيليين
قال مراسل الجزيرة إن 3 فلسطينيين استشهدوا -اليوم الأحد- إثر استهداف سيارة مدنية في سوق اليرموك بمدينة غزة، كما استشهدت امرأة وأصيب عدد من السكان في استهداف منزل بحي الزيتون.
وذكر المراسل أن رصاص القناصة الإسرائيليين في منطقة الكتيبة جنوب غرب مدينة غزة أوقع عددا من الشهداء والجرحى.
وتزامن ذلك مع استهداف جنوب غرب مدينة غزة بقصف مدفعي إسرائيلي كثيف، واشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس وجباليا.
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منذ 4س
(10:14 بتوقيت مكة المكرمة)
سرايا القدس: استهدفنا مركز قيادة لجيش الاحتلال وسيطرنا على طائرة استطلاع
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون في محيط مسجد الشهداء جنوب خان يونس.
وأوضحت القسام أنها سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس 4 تي" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط قطاع غزة.
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منذ 4س
(09:59 بتوقيت مكة المكرمة)
ضباط إسرائيليون يقترحون وقف إطلاق نار بالشمال ومهاجمة جنوب لبنان بحال انتهاكه
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقترح قدمه ضباط إسرائيليون يقضي بفرض وقف إطلاق نار في الشمال لمدة يومين، وفي حال انتهاكه يتم استهداف جنوب لبنان بهجوم قوي.
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منذ 4س
(09:42 بتوقيت مكة المكرمة)
القناة 12: الجيش الإسرائيلي غيّر أسلوبه القتالي في غزة
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن جيش الاحتلال غيّر أسلوبه القتالي في غزة وانتقل للاستهداف المركز في عملياته.
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منذ 5س
(09:25 بتوقيت مكة المكرمة)
وول ستريت جورنال: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن تقديرات استخبارية أميركية أوضحت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن "هدف تدمير حماس لم يتحقق".
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منذ 5س
(09:21 بتوقيت مكة المكرمة)
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ندعم أي صفقة تبادل حتى لو كلفتنا وقف إطلاق النار
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن المعارضة تدعم أي صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع المقاومة الفلسطينية حتى لو كان المقابل اتفاقا لوقف إطلاق النار.
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منذ 5س
(09:17 بتوقيت مكة المكرمة)
اشتباكات في جباليا والزوارق الحربية تقصف دير البلح وخان يونس
قال مراسل الجزيرة إن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت سواحل مدينتي دير البلح، وخان يونس في قطاع غزة.
وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال استهدفت بقصف مدفعي كثيف شرق جباليا، في ظل اشتباكات متواصلة مع المقاومة الفلسطينية.
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منذ 6س
(08:37 بتوقيت مكة المكرمة)
شهداء في قصف على حي الزيتون وغارات تستهدف مخيم الشاطئ
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقصف مدفعي حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
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المصدر : الجزيرة + وكالات
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واضاف جيش الاحتلال ان 1203 بينهم اصيبوا منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة.
هذا وتستمر حركة المقاومة الفلسطينية بالاشتباك مع جنود الاحتلال لليوم الـ 107 على التوالي موقعة خسائر كبيرة في صفوفه ومعداته .
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