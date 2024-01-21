جيش الاحتلال يعلن اصابة 2659 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اصابة 2659 ضابطا وجنديا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بينهم 1203 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة.

واشار جيش الاحتلال الى إصابة 405 ضباط وجنود بجروح خطيرة و692 بجروح متوسطة و1562 وصفت إصابتهم بالطفيفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واقر بإصابة 6 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



واضاف أن 407 ضباط وجنود لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، حالة 48 منهم خطيرة.





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منذ 22د

(14:19 بتوقيت مكة المكرمة)

إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على قاعدة عسكرية بالجليل الغربي

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صاروخا مضادا للدبابات أُطلق على قاعدة برانيت العسكرية في الجليل الغربي.

في المقابل، ذكر مراسل الجزيرة أن إسرائيل شنت غارتين على بلدة مركبا جنوبي لبنان.

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منذ 24د

(14:16 بتوقيت مكة المكرمة)

جيش الاحتلال يقصف مناطق في جباليا والقرارة بقطاع غزة

قال مراسل الجزيرة إن الدبابات الإسرائيلية تقصف مناطق في جباليا شمالي قطاع غزة، كما يتواصل القصف على القرارة شمال شرق خان يونس وتصاعد سحب الدخان في البلدة.

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منذ 41د

(13:59 بتوقيت مكة المكرمة)

غارة إسرائيلية على بلدة مركبا جنوبي لبنان

قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل شنت غارة على بلدة مركبا جنوبي لبنان.

وأمس السبت، قُتل شخصان في قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، في حين استهدف حزب الله تجمعات لقوات الاحتلال قرب الحدود في إطار المواجهات المستمرة منذ أشهر بين الطرفين.

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منذ 1س

(13:16 بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية السعودي: التوتر في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لـ"سي إن إن":

نمر بوقت صعب وخطير، وقلقون للغاية من التوتر في البحر الأحمر.

التوتر في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة، وندعو إلى وقف التصعيد.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الفرنسية)

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منذ 1س

(12:59 بتوقيت مكة المكرمة)

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة جنوب مدينة غزة

قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة اندلعت في جنوب مدينة غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

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منذ 1س

(12:58 بتوقيت مكة المكرمة)

إسرائيل توافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية

قال مراسل الجزيرة إن المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر يوافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية توقعت أمس السبت، مصادقة مجلس الوزراء (الكابينت) -خلال اجتماعه اليوم الأحد- على قرار تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عن طريق النرويج، بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.

التفاصيل:

هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب ستحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

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منذ 1س

(12:50 بتوقيت مكة المكرمة)

معارك محتدمة بين جيش الاحتلال والمقاومة شمالي القطاع وغارات إسرائيلية على جنوبه

قال مراسل الجزيرة إن المعارك احتدمت بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما ذكر أن إسرائيل شنت غارات جوية على منطقة القرارة، شمال شرق خان يونس جنوبي القطاع.

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منذ 2س

(12:29 بتوقيت مكة المكرمة)

رشقات صاروخية من غزة باتجاه مناطق الغلاف والقبة الحديدية تعترض صاروخا

قال مراسل الجزيرة إن رشقات صاروخية أُطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف.

وكان المراسل ذكر بوقت سابق أن "القبة الحديدية" اعترضت صاروخا في منطقة كيسوفيم بغلاف غزة أُطلق من شمال القطاع.

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منذ 2س

(12:08 بتوقيت مكة المكرمة)

7 شهداء في قصف مدفعي واستهداف برصاص قناص إسرائيلي في غزة

قال مراسل الجزيرة إن 5 فلسطينيين استشهدوا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق جباليا، وأوضح أن فرق الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى موقع القصف.

وأفاد المراسل باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قناص إسرائيلي في منطقة البلد وسط خان يونس.

وأعنلت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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منذ 2س

(11:53 بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الدفاع البريطاني: العالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل

تصريحات لوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس:

من المحبط رفض نتنياهو حل الدولتين، وقد قال ذلك طوال مسيرته السياسية.

ليس هناك حل واضح آخر، والعالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل.

هناك مسؤولية في احترام القانون الدولي الإنساني، وهذا ما أكدته لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

شابس: ليس هناك حل واضح آخر من غير حل الدولتين (الفرنسية)

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منذ 3س

(11:39 بتوقيت مكة المكرمة)

أكثر من 25 ألف شهيد في غزة منذ بداية العدوان

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و105 شهداء، و62 ألفا و681 مصابا، وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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منذ 3س

(10:49 بتوقيت مكة المكرمة)

شهداء في غارات واستهداف برصاص قناصة إسرائيليين

قال مراسل الجزيرة إن 3 فلسطينيين استشهدوا -اليوم الأحد- إثر استهداف سيارة مدنية في سوق اليرموك بمدينة غزة، كما استشهدت امرأة وأصيب عدد من السكان في استهداف منزل بحي الزيتون.

وذكر المراسل أن رصاص القناصة الإسرائيليين في منطقة الكتيبة جنوب غرب مدينة غزة أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وتزامن ذلك مع استهداف جنوب غرب مدينة غزة بقصف مدفعي إسرائيلي كثيف، واشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس وجباليا.

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منذ 4س

(10:14 بتوقيت مكة المكرمة)

سرايا القدس: استهدفنا مركز قيادة لجيش الاحتلال وسيطرنا على طائرة استطلاع

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون في محيط مسجد الشهداء جنوب خان يونس.

وأوضحت القسام أنها سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس 4 تي" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط قطاع غزة.

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منذ 4س

(09:59 بتوقيت مكة المكرمة)

ضباط إسرائيليون يقترحون وقف إطلاق نار بالشمال ومهاجمة جنوب لبنان بحال انتهاكه

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقترح قدمه ضباط إسرائيليون يقضي بفرض وقف إطلاق نار في الشمال لمدة يومين، وفي حال انتهاكه يتم استهداف جنوب لبنان بهجوم قوي.

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منذ 4س

(09:42 بتوقيت مكة المكرمة)

القناة 12: الجيش الإسرائيلي غيّر أسلوبه القتالي في غزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن جيش الاحتلال غيّر أسلوبه القتالي في غزة وانتقل للاستهداف المركز في عملياته.

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منذ 5س

(09:25 بتوقيت مكة المكرمة)

وول ستريت جورنال: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن تقديرات استخبارية أميركية أوضحت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن "هدف تدمير حماس لم يتحقق".

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منذ 5س

(09:21 بتوقيت مكة المكرمة)

زعيم المعارضة الإسرائيلية: ندعم أي صفقة تبادل حتى لو كلفتنا وقف إطلاق النار

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن المعارضة تدعم أي صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع المقاومة الفلسطينية حتى لو كان المقابل اتفاقا لوقف إطلاق النار.

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منذ 5س

(09:17 بتوقيت مكة المكرمة)

اشتباكات في جباليا والزوارق الحربية تقصف دير البلح وخان يونس

قال مراسل الجزيرة إن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت سواحل مدينتي دير البلح، وخان يونس في قطاع غزة.

وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال استهدفت بقصف مدفعي كثيف شرق جباليا، في ظل اشتباكات متواصلة مع المقاومة الفلسطينية.

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منذ 6س

(08:37 بتوقيت مكة المكرمة)

شهداء في قصف على حي الزيتون وغارات تستهدف مخيم الشاطئ

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقصف مدفعي حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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المصدر : الجزيرة + وكالات



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واضاف جيش الاحتلال ان 1203 بينهم اصيبوا منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة.

هذا وتستمر حركة المقاومة الفلسطينية بالاشتباك مع جنود الاحتلال لليوم الـ 107 على التوالي موقعة خسائر كبيرة في صفوفه ومعداته .