حماية المستهلك للمواطنين: لا تتسرعوا عند شراء ما تحتاجونه وابتعدوا عن السلع مرتفعة الثمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات المواطنين الى التأني وعدم التسرع عند شراء ما يحتاجونه والابتعاد عن شراء السلع مرتفعة الثمن والبحث عن بدائل سلعية لها إن وجدت أو تأجيل شراء هذه السلع أو عدم الشراء نهائيا اذا كانت هذه السلع مرتفعة ولا تتناسب مع قدراتهم الشرائية.وناشد عبيدات المواطنين أصحاب القدرات الشرائية الى عدم تخزين وشراء السلع بكميات كبيرة لأن هذا الأمر سيحدث خللا ما بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة نتيجة لعدم توفرها في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها من جهة وحرمان الآخرين من هذه السلع لعدم توفرها أو لارتفاع سعرها كما أن عملية التخزين لبعض أنواع السلع سيؤدي إلى تلفها وبالتالي سيتكبدون خسائر مالية إضافية هم أحق بها.

وقال إن الجمعية تلقت شكاوى وملاحظات من المواطنين عبروا فيها عن تخوفهم من الأخبار المتداولة فيما يتعلق بالارتفاعات التي من الممكن أن تطال السلع الأساسية والسلع الكمالية نتيجة لارتفاع كلف الشحن والنقل لا سيما وأن هذه السلع لا يمكن الاستغناء عنها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد دائما ارتفاعا في أسعار اغلب السلع خاصة اللحوم والدجاج والتي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأردنيين في الشهر الفضيل مطالبين باتخاذ إجراءات لمنع تكرار ما يحدث في كل عام .

وبين أن الارتفاعات المتكررة التي تطال أغلب السلع التموينية الأساسية والكمالية التي تحتاجها ربات البيوت مع اقتراب الشهر الفضيل تشكل هاجسا وتخوفا لدى غالبية المواطنين من ارتفاعات متتالية قد تطال اغلب السلع في ظل الظروف إقليمية صعبة محيطة بنا، كما أن التلاعب في حجم العبوات من خلال تقليل الكميات مع تثبيت سعرها أو رفع السعر بالرغم من تقليل الكميات باتت مسألة لا بد من معالجتها لان هذا التصرف يعتبر تضليل وخداع للمستهلكين.

وأضاف أنه يخشى أن يستغل البعض هذه الأحداث والقيام بزيادة أسعار السلع بحجة ارتفاع كلف الشحن والنقل على هذه السلع، ذلك أن التخوفات من الزيادة في أسعار السلع هي تخوفات مشروعة لدى المواطنين بسبب استغلال البعض للأحداث والأزمات التي يمر بها العالم بالرغم من توفر مخزون سلعي يكفي السوق المحلي لعدة اشهر مما يستدعي التصدي لكل من تسول له نفسه استغلال حاجة الناس الذين باتوا يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة نتيجة للارتفاعات المتكررة على السلع والخدمات.

وطالب عبيدات مجلس الأمن الغذائي متابعة هذا الملف واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار عادلة لطرفي المعادلة التاجر والمستهلك وبنوعيات جيدة، والبحث على مصادر جديدة تكون قريبة لتخفيض كلف الشحن والنقل والرسوم الأخرى وان استدعى الأمر تدقيق كافة البيانات الجمركية التي تبين أسعار هذه السلع من مصادرها الرئيسة ليصار الى توفيرها للمستهلك النهائي بسعر مقبول يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.