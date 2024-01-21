حزب الله: استهدفنا بالصواريخ ثكنة برانيت وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ ثكنة برانيت وحققنا إصابة مباشرة
التاريخ
1/21/2024 7:06:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ ثكنة برانيت العسكرية في الجليل الغربي وحقق إصابة مباشرة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن صاروخا مضادا للدبابات أُطلق على قاعدة برانيت.
في المقابل، ذكر مراسل الجزيرة أن إسرائيل شنت غارتين على بلدة مركبا جنوبي لبنان.
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