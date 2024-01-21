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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ ثكنة برانيت وحققنا إصابة مباشرة

1/21/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ ثكنة برانيت العسكرية في الجليل الغربي وحقق إصابة مباشرة.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن صاروخا مضادا للدبابات أُطلق على قاعدة برانيت.


في المقابل، ذكر مراسل الجزيرة أن إسرائيل شنت غارتين على بلدة مركبا جنوبي لبنان.


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