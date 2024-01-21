الخصاونة: إجراءات رقابية مشدَّدة على الأسواق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بالتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر؛ بما في ذلك إنفاذ القرار بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها قبل السابع من تشرين أول 2023م حتى نهاية شهر رمضان المبارك.وأكد الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاحد، على أن مخزوننا من السلع الأساسية آمن، وتوفير السلع في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وإجراءات رقابية مشدَّدة على الأسواق.

وبيّن أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والمانحة أشادت بقوة بالأداء والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية للمملكة، وعبروا عن مساندتهم للإجراءات الإصلاحية الهيكلية ذاتية المنبع التي يباشرها الأردن.

وقال الخصاونة، إن اللقاءات التي عقدها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أظهرت أن مشروع التَّحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني هو محط تقدير وإعجاب مختلف المؤسسات الدولية ودوائر القرار الدولي.