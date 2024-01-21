الخصاونة: إجراءات رقابية مشدَّدة على الأسواق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بالتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر؛ بما في ذلك إنفاذ القرار بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها قبل السابع من تشرين أول 2023م حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأكد الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاحد، على أن مخزوننا من السلع الأساسية آمن، وتوفير السلع في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وإجراءات رقابية مشدَّدة على الأسواق.
وبيّن أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والمانحة أشادت بقوة بالأداء والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية للمملكة، وعبروا عن مساندتهم للإجراءات الإصلاحية الهيكلية ذاتية المنبع التي يباشرها الأردن.
وقال الخصاونة، إن اللقاءات التي عقدها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أظهرت أن مشروع التَّحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني هو محط تقدير وإعجاب مختلف المؤسسات الدولية ودوائر القرار الدولي.
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