Sunday, 21 January 2024 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انفجار ضخم يهز المنطقة الجنوبية في جباليا شمالي قطاع غزة

1/21/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هز انفجارا ضخما المنطقة الجنوبية في جباليا شمالي قطاع غزة اليوم الأحد .


وكان مراسل الجزيرة ذكر أن الدبابات الإسرائيلية تقصف مناطق في جباليا شمالي قطاع غزة، كما تواصل القصف على القرارة شمال شرق خانيونس مع تصاعد سحب الدخان في البلدة.

MENAFN21012024000208011052ID1107747795

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث