انفجار ضخم يهز المنطقة الجنوبية في جباليا شمالي قطاع غزة
التاريخ
1/21/2024 7:06:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هز انفجارا ضخما المنطقة الجنوبية في جباليا شمالي قطاع غزة اليوم الأحد .
وكان مراسل الجزيرة ذكر أن الدبابات الإسرائيلية تقصف مناطق في جباليا شمالي قطاع غزة، كما تواصل القصف على القرارة شمال شرق خانيونس مع تصاعد سحب الدخان في البلدة.
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