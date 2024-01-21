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إسرائيل توافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية

1/21/2024 6:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وافق المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية توقعت السبت مصادقة مجلس الوزراء (الكابينت) -خلال اجتماعه اليوم الأحد- على قرار تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عن طريق النرويج بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.

وقالت هيئة البث الرسمية "من المتوقع أن يدعم مجلس الوزراء تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية عبر النرويج، لكن بعد اقتطاع الأموال المخصصة لغزة".

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