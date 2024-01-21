إسرائيل توافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وافق المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية توقعت السبت مصادقة مجلس الوزراء (الكابينت) -خلال اجتماعه اليوم الأحد- على قرار تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عن طريق النرويج بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
وقالت هيئة البث الرسمية "من المتوقع أن يدعم مجلس الوزراء تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية عبر النرويج، لكن بعد اقتطاع الأموال المخصصة لغزة".
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