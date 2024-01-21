تسجيل 6100 شركة جديدة في الأردن العام الماضي برأس مال تجاوز 266 مليون دينار

تسجيل 6100 شركة جديدة في الأردن العام الماضي برأس مال تجاوز 266 مليون دينار
التاريخ
1/21/2024 6:09:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تسجيل 6100 شركة جديدة في الأردن العام الماضي برأس مال تجاوز 266 مليون دينار
MENAFN21012024000208011052ID1107747750
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