كشف علامات مبكرة للاشتباه بالخرف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون تشخيص الإصابة بالخرف نتيجة خطأ طبي. فما هي الاختبارات اللازمة لتحديد ما إذا كان الشخص قد أصيب بالخرف فعلا؟

شير الدكتورة ماريني تاناشيان، نائب مدير المركز العلمي لطب الأعصاب، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية في حديث لصحيفة aif إلى أنه للتعرف على الإصابة بالخرف يكفي التحدث مع الشخص أو مع المقربين منه.



ووفقا لها، ليس انخفاض الذاكرة والانتباه والتركيز المعيار الرئيسي للمرض ولكن أيضا حاجة الشخص إلى المساعدة. إذا كان الشخص لا يستطيع بنفسه دفع فواتير الخدمات مثلا أو الذهاب إلى المتجر، ويحتاج إلى مساعد، فهذا بمثابة الأساس للتشخيص. وعمليا لا تحدث أخطاء في التشخيص، لأن معظم المرضى يلجأون إلى الأطباء عندما يكون التشخيص واضحا حتى لهم.



وتكون العلامات الأولى للخرف عادة مخفية في التفاصيل التي يتعرف عليها الأقارب اليقظون والحساسون قبل غيرهم. وهذه مشكلة اجتماعية - لذلك لا ينبغي أن يترك هؤلاء الأشخاص لوحدهم.



ووفقا لها، يصبح الشخص عند وجود تغيرات في الأوعية الدموية، لا مباليا، ويفقد الاهتمام بالهوايات السابقة، ويتجاهل الأصدقاء أو الأقارب، ويتوقف عن الاهتمام بالنظافة الشخصية. يتميز التنكس العصبي بالتغيرات السلوكية (العدوان المفاجئ والهجمات المعادية للمجتمع).



واستنادا إلى ذلك لا ينبغي انتظار أفعال متطرفة منه. لأن هذه العلامات البسيطة تشير بالفعل إلى اضطرابات معرفية لم تصل بعد إلى مرحلة الخرف، ولكنها بمثابة نذير له.

روسيا اليوم