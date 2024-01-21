الدخل السياحي يحقق مستويات تاريخية غير مسبوقة في 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي ومساهمته في الاقتصاد الكلي العام الماضي 14.6%، توزعت على الخدمات والنقل والتجارة، ويمثل هذا الدخل حصيلة ما ينفقه السياح القادمين إلى المملكة، وتختلف نسبة المساهمة من عام لآخر حسب حجم الدخل الوطني والدخل السياحي نفسـه اللذان يتأثران بعوامل اقتصادية متعددة، كما حقق الاحتياطي الأجنبي مستويات تاريخية نهاية العام الماضي وصلت الى حدود 18.4 مليار دولار .وشهدت السياحة التي تعتبر أحد أهم الروافد الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي احتياطي المملكة من الاحتياطيات الأجنبية العام الماضي مستويات تاريخية غير مسبوقة للدخل السياحي وصولا الى 7.4 مليار دولار مقارنة مع ما حققه عام 2019 وهو سنة الأساس التي سبقت جائحة كورونا والبالغ آنذاك 5.8 مليار دولار .وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فقد نما الدخل السياحي في المملكة العام الماضي بنسبة 27.7 % مقارنة مع عام 2022 والذي بلغ 5.8 مليار دولار مدفوعاً بزيادة أعداد السياح التي وصلت إلى 6 ملايين و353 ألف سائح.وأشارت بيانات البنك المركزي إلى انخفاض إيرادات قطاع السياحة بنسبة 3.4 % خلال كانون الأول العام الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022 ليبلغ 359 مليون دينار مرجعة ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 8 % إلى 416.6 ألف سائح مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.وبحسب أرقام وزارة السياحة بلغ عدد سياح المبيت نهاية تشرين الأول نحو 4.7 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 31.8 % في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد نحو 930 ألف سائح بنسبة نمو بلغت 47.4% تصدرت الجنسية العربية السياح القادمين في الحالتين، في حين بلغ عدد العاملين في مختلف الأنشطة السياحية للعام الماضي 58 ألف عامل بنسبة ارتفاع 5.9 % عن عام 2022 .وجاء الارتفاع بأرقام القطاع السياحي للعام الماضي على الرغم من التأثير الناجم عن التصعيد في قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، والذي أثر سلبا على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة، خاصة الأوروبية منها.وترجع هذه الزيادات إلى الأثر الإيجابي لقرارات منظمة السياحة العالمية باختيار الأردن مركزا للعلاج والاستشفاء، وكذلك اعتبار مدينة أم قيس الأردنية قرية سياحية عالمية، بالاضافة الى تمكن الأردن وبمساعدة الطيران منخفض التكاليف، من ولوج أسواق أوروبية غير تقليدية مثل دول أوروبا الشرقية التي أصبحت سوقا مهمة للسياحة الأردنية.ووجهت حرب غزة ضربة قوية للقطاع السياحي في الأردن، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 50% منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي العام الماضي، بحسب ما كشفه وزير السياحة مكرم القيسي.



وكان القيسي قال في تصريحات منتصف تشرين الثاني الماضي، إن "الطلب على المواقع السياحية تراجع 40 % منذ بدء الحرب، كما تراجعت حجوزات المطاعم السياحية 60-70 % بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة، كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية".

وبحسب القيسي تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب وحتى نهاية العام الماضي.