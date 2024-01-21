معلم يهدد فتاة فلسطينية بـ ذبحها وقطع رأسها في أمريكا .. وهذا ما قاله والديها !

MENAFN - Al Wakeel News)أقبل معلم بنيامين ريس في إحدى مدارس ولاية جورجيا الأمريكية على تهديد فتاة فلسطينية الجنسية بـ "ذبحها وقطع رأسها" بسبب تعليق أدلت به حول العلم الإسرائيلي المعلق في فصله الدراسي.



وبالتفاصيل، أوضح تقرير شبكة "سي إن إن" ، أنه قبل نحو شهر تم القبض على المعلم بنيامين ريس - 51 عامًا - والذي يدرس مادة الدراسات الاجتماعية في إحدى المدارس وسط جورجيا بتهمة تهديد تلميذة في المرحلة الإعدادية، تبلغ من العمر 13 عامًا، بقطع رأسها وذبحها بعد أن أخبرته بأنها وجدت عرضًا للعلم الإسرائيلي في الفصل الدراسي "مهينًا

ووثقت زميلات التلميذة من القاعة التدريسية كلمات التهديد العنيفة التي صدرت عن المدرس منها : "انها غبية ، وسأسحبها بسيارتي وأقطع رأسها ، لعدم احترامها لعلمي اليهودي "

واتُهم ريس بتوجيه تهديدات إرهابية وجنائية وقسوة على الأطفال من الدرجة الثالثة، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 7500 دولار.

والدي التلميذة علاء عفيفي ولينا الشروف قالو لشبكة سي ان ان ، انهم يشعرون بالقلق على سلامة ابنتهم "عندما تقرأون ذلك، تشعرون وكأنكم في فيلم رعب"

بدورها اكدت مدارس مقاطعة هيوستن أن ريس لم يعد موظفًا في المنطقة التعليمية، وهذا شيء قالت والدة التلميذة الشروف إنها تقدره، لكنها لا تزال قلقة على سلامة ابنتها " لديك دائما التفكير بماذا لو استمرت تلك التهديدات واتى المهدد الى منزلي "

وتابع والدي التلميذة بأنها عادت الى فصلها الدراسي ويحاولان ان يعاملاها بأسلوب طبيعي لكي لا يشكل ذلك تهديدا طويل المدى لقيمة طفلتهما الذاتية .

واضافو بانهم شعرو بدعم من المدرسة ومجتمعهم ، ولكنهم يطالبون المنطقة التعليمية بتغيير سياسة الاخطار الخاصة بها بشأن الحوادث الخاصة التي تشمل الموظفين مثل المعلمين ، واكدوا بان ابنتهم لم تسمع بعض التهديدات العنيفة لانها كانت تحاول الهروب .

وفعلت المدرسة رقابة دائمة على التلميذة واتخذت اجراءات امنية اضافية كتغيير الاقفال وتوفير الحماية الاضافية للمدرسة .

