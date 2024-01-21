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السيسي وشيخ محمود يبحثان أزمة صومالي لاند في القاهرة

1/21/2024 6:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود، حيث سيبحث الجانبان أزمة "صومالي لاند".
ومن المنتظر أن يركز اللقاء على أزمة "صومالي لاند"، بعد توقيع إقليم أرض الصومال اتفاقا مع إثيوبيا يمنحها منفذا بحريا.


وفي وقت سابق من أمس السبت، استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب في مشيخة الأزهر الرئيس الصومالي، وبحثا سبل تعزيز دعم الأزهر علميا ودعويا لأبناء الشعب الصومالي.

RT

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