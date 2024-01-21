السيسي وشيخ محمود يبحثان أزمة صومالي لاند في القاهرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود، حيث سيبحث الجانبان أزمة "صومالي لاند".
ومن المنتظر أن يركز اللقاء على أزمة "صومالي لاند"، بعد توقيع إقليم أرض الصومال اتفاقا مع إثيوبيا يمنحها منفذا بحريا.
وفي وقت سابق من أمس السبت، استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب في مشيخة الأزهر الرئيس الصومالي، وبحثا سبل تعزيز دعم الأزهر علميا ودعويا لأبناء الشعب الصومالي.
RT
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