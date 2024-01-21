السيسي وشيخ محمود يبحثان أزمة صومالي لاند في القاهرة

وفي وقت سابق من أمس السبت، استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب في مشيخة الأزهر الرئيس الصومالي، وبحثا سبل تعزيز دعم الأزهر علميا ودعويا لأبناء الشعب الصومالي.

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