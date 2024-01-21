ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم بمقدار 10 قروش للكيلو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الأحد 3528.137 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 163.490 طن .
ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي ارتفع سعر الخيار بفارق 10 قروش للكيلو عن يوم أمس ، حيث بلغ سعر الخيار بين 40 و 60 قرشاً للكيلو .
فيما استقرت أسعار باقي الأصناف من الخضار والفاكهة حيث بلغ سعر البندورة بين 8 و 18 قرشا للكيلو ، والبطاطا بين 20 و40 قرشا للكيلو والبصل بين 25 و 35 قرشا للكيلو .
وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :
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