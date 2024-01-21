الصين تختبر سفينة صاروخية من جيل جديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر موقع Naval News أن الصين بدأت بإجراء تجارب بحرية على أول سفينة حربية من فئة Type-054B.
وأشار الموقع إلى أن الصور التي ظهرت للسفينة الجديدة على صفحات التواصل الاجتماعي تبين عودتها من الاختبارات باتجاه حوض بناء السفن في شنغهاي، وتكشف معلومات جديدة عن بعض أسلحتها، إذ تم تجهيزها بمنظومات H/AKJ-16 الصاروخية التي تحوي 32 خلية لإطلاق صواريخ HQ-16 المتوسطة المدى وصواريخ Yu-8 المضادة للغواصات.
كما أشار الموقع إلى أن السفينة جهّزت برشاشات H/PJ-11 من عيار 30 ملم، ومنظومات HQ-10 الصاروخية المضادة للأهداف الجوية.
وحصلت السفينة أيضا على مدفع من عيار 100 ملم، يشبه مدافع H/PJ-87 التي تستخدمها الصين مع مدمرات Type-051C وType-052B وType-052C.
وتبعا للمحللين فإن السفينة الجديدة صممت لتكون بصمتها الرادارية قليلة، إذ تشبه ميزات تصميمها ميزات المدمرات الحربية من فئة Type-055، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6000 طن تقريبا.
وتعمل الصين أيضا على تطوير سفينة أخرى من نوع Type-054B في حوض بناء السفن Huangpu Shipyard، أنزلتها إلى المياه في نوفمبر 2023.
RT
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