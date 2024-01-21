الصين تختبر سفينة صاروخية من جيل جديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر موقع Naval News أن الصين بدأت بإجراء تجارب بحرية على أول سفينة حربية من فئة Type-054B.



وأشار الموقع إلى أن الصور التي ظهرت للسفينة الجديدة على صفحات التواصل الاجتماعي تبين عودتها من الاختبارات باتجاه حوض بناء السفن في شنغهاي، وتكشف معلومات جديدة عن بعض أسلحتها، إذ تم تجهيزها بمنظومات H/AKJ-16 الصاروخية التي تحوي 32 خلية لإطلاق صواريخ HQ-16 المتوسطة المدى وصواريخ Yu-8 المضادة للغواصات.



كما أشار الموقع إلى أن السفينة جهّزت برشاشات H/PJ-11 من عيار 30 ملم، ومنظومات HQ-10 الصاروخية المضادة للأهداف الجوية.



وحصلت السفينة أيضا على مدفع من عيار 100 ملم، يشبه مدافع H/PJ-87 التي تستخدمها الصين مع مدمرات Type-051C وType-052B وType-052C.

وتبعا للمحللين فإن السفينة الجديدة صممت لتكون بصمتها الرادارية قليلة، إذ تشبه ميزات تصميمها ميزات المدمرات الحربية من فئة Type-055، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6000 طن تقريبا.



وتعمل الصين أيضا على تطوير سفينة أخرى من نوع Type-054B في حوض بناء السفن Huangpu Shipyard، أنزلتها إلى المياه في نوفمبر 2023.

RT