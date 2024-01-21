معتقل من أراضي الــ48 يدخل عامه الــ23 في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل المعتقل عماد راجح مصطفى سرحان (44 عاما) من مدينة حيفا بأراضي الـ48، عامه الــ23 على التوالي في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، أن المعتقل سرحان من حي وادي النسناس في مدينة حيفا، اعتقل بتاريخ 20/1/2002، وخضع لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى عشر سنوات.

وأشار إلى أن المعتقل سرحان تعرض خلال سنوات اعتقاله إلى العديد من العقوبات كان أبرزها العزل الانفرادي، وعزل لمدة 4 سنوات متواصلة منذ عام 2008، بحجة أن له ملفا سريا وأنه يشكل خطرا على "أمن" السجانين وكان يجدد له العزل كل 6 أشهر عبر محكمة صورية خاصة.