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المالكي يبحث مع غوتيريش حشد الدعم لتطبيق حل الدولتين وانهاء الاحتلال

1/21/2024 6:09:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كامبالا/PNN- اجتمع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، على هامش أعمال القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في أوغندا.

وبحث المالكي مع غوتيريش آخر المستجدات والجهود الهادفة للتعامل مع المأساة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي، كما تم التباحث في أهمية توحيد الجهود وحشد الدعم خلف رؤية تحقق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

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