المالكي يبحث مع غوتيريش حشد الدعم لتطبيق حل الدولتين وانهاء الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
كامبالا/PNN- اجتمع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، على هامش أعمال القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في أوغندا.
وبحث المالكي مع غوتيريش آخر المستجدات والجهود الهادفة للتعامل مع المأساة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي، كما تم التباحث في أهمية توحيد الجهود وحشد الدعم خلف رؤية تحقق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
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