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الكابينيت يصادق على تحويل أموال المقاصة الفلسطينية

1/21/2024 6:09:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، اليوم الأحد، على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى وسيط ثالث النرويج.

وأموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65% من ميزانيتها السنوية. وتتراوح المبالغ ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.

الاقتراح الذي طرح في الكابنيت بناء على طلب الأميركيين، هو أن الاموال المخصصة لقطاع غزة - حوالي 275 مليون شيكل شهريا - سيتم تحويلها إلى دولة ثالثة. اسم الدولة التي تم طرحها خلال المناقشة: النرويج. وقد تم التوضيح للوزراء أن هذا طلب أمريكي يهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال.

ووفقا للمخطط المقترح، فإن الأموال سوف "تبقى في عهدة النرويج. ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة. إذا تبين أنهم خرقوا الاتفاق سيكون لوزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عن الأموال في يديه.

ووفقا للخطوط العريضة، التي تم الاتفاق عليها أيضا من قبل الولايات المتحدة والنرويج ، ستقدم الاخيرة تقريرا شهريا إلى إسرائيل يفيد بعدم وصول أي أموال إلى غزة.


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