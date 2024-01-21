تحطّم طائرة روسية في منطقة جبلية بأفغانستان

تحطّمت طائرة روسية على متنها ستة ركاب في منطقة جبلية في شمال شرق أفغانستان، بحسب ما أعلنت وكالة "روسافياتسيا" المعنية بمراقبة الملاحة الجوية الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة أنه "في ليل السبت 20 يناير... انقطع الاتصال بطائرة فالكون 10 مسجّلة في سجّلات الدولة للطائرات المدنية للاتحاد الروسي واختفى أثرها عن شاشات المراقبة... فيما كانت في المجال الجوّي الأفغاني".

وأوضحت "روسافياتسيا" أن "معلومات أولية تفيد بوجود ستة أشخاص على متنها هم أربعة من أعضاء الطاقم وراكبان".

وذكرت الوكالة أن هذه الطائرة الخاصة ذات محركين "من صنع الشركة الفرنسية داسو للطيران في 1978. وهي ملك فرد وشركة أثليتك غروب ال ال سي".

وكشفت أن الطائرة كانت تجري رحلة لأغراض طبية بين غايا (الهند) وطشقند (أوزبكستان) وجوكوفسكي (روسيا)، مشيرة إلى أن "الأبحاث جارية للعثور عليها".

وكان المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في ولاية بدخشان ذبيح الله أميري أفاد لوكالة فرانس برس بأن "قرويين قاموا بالإبلاغ" عن تحطّم طائرة في هذه المنطقة المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان.

ووقع الحادث في منطقة جبلية ترتفع قممها على أكثر من 7 آلاف متر ويصعب الوصول إليها.

وتقع منطقة الحادث "على مسافة حوالي ثماني ساعات برّا" من عاصمة الولاية فايز آباد، بحسب المسؤول المحلي.

وأوضح أميري "أرسلنا فريقا إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".

وأكد "لا تفاصيل لدينا"، مبديا أمله في الحصول على معلومات من الفريق "في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات".





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