صاعقة تقتل امرأة وتصيب 3 من عائلتها بجروح خطيرة في البرازيل

قٌتلت امرأة وأصيب ثلاثة من أفراد أسرتها بجروح بالغة من جرّاء صاعقة ضربت السبت شاطئاً في ولاية ساو باولو البرازيلية التي تعرضت لأمطار غزيرة، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وافاد الدفاع المدني في الولاية الواقعة جنوب شرق البرازيل بأن "الصاعقة ضربت بين الماء والرمال على شاطئ فيلا كايسارا في برايا غراندي، ما أسفر عن أربعة ضحايا، جميعهم من عائلة واحدة".

وأضافت أن "امرأة في الستّين من بين الضحايا فارقت الحياة، أما الآخرون ففي حال الخطر لكنّ وضعهم مستقر".

واضافت السلطات أن أربعة أشخاص آخرين تعرّضوا لإصابات غير خطرة من جرّاء الصاعقة، بحسب السلطات.

وقضى ثلاثة أشخاص خلال الساعات الأخيرة في ولاية ساو باولو، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي تسببت بانهيارات أرضية وفيضانات في ست بلدات على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية.

وقضى رجل كان في سيارة جرفتها مياه الفيضانات في مدينة سوروكابا. وفي ليميرا، قُتلت امرأتان حوصرتا تحت سيارة.

وفي ولاية ريو غراندي دو سول (جنوب البرازيل)، أدت عاصفة الثلاثاء إلى مصرع شخصين، بحسب ما أعلن السبت حاكمها إدواردو ليتي.

وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الأسبوع الفائت بمقتل شخصين في مدينة ساو باولو، وبانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وواجه جنوب البرازيل أحداثا مناخية حادة في الأشهر الأخيرة، من بينها أمطار غزيرة وإعصار مدمّر أودى بحياة أكثر من 50 شخصا في سبتمبر. وتوقّع الخبراء أن تتكرر هذه الظواهر العائدة إلى التغيّر المناخي.



