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دروجبا يحلم بتتويج كوت ديفوار بلقب كأس أمم أفريقيا 2023

1/21/2024 6:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال ديديه دروجبا، لاعب منتخب كوت ديفوار لكرة القدم السابق، أنه يحلم برؤية منتخب بلاده يتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها بلاده.

قال، دروجبا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد
: "كأس أمم أفريقيا هي احتفال بكرة القدم الأفريقية. بالطبع، آمل أن تُتوج كوت ديفوار باللقب... سنكافح، نحن في ديارنا، علينا أن نظهر أنه لا يمكننا استضافة المنافسة فحسب، بل يمكننا أيضًا تقديم أداء رائع".

أَضاف مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق :"كوت ديفوار تتحمل مسؤولياتها، وجميع المنتخبات الموجودة هنا تستحق أن تكون هنا، ولديها فرصها. الأمر متروك لنا للتأكد من احترامها، ولكن بشكل خاص لإظهار أننا قادرون على الوقوف في وجه هذه المنتخبات".

وتحدث دروجبا عن المباراة الأخيرة التي تنتظر كوت ديفوار في دور المجموعات، أمام غينيا الاستوائية المقرر إقامتها غدا الاثنين، وقال : "سيكون احتفال بكرة القدم الإفريقية مع منتخب غينيا الاستوائية الذي يتطور كل عام. نحن سعداء بوجودهم هنا، لقد رأيت أنهم فازوا بمباراتهم أمام غينيا بيساو، مبروك لهم لكن الأمر سيكون صعبا أمام كوت ديفوار".

ووجه دروجبا رسالة إلى جيل الشباب الذي يحلم بالسير على خطاه :"يجب أن نحلم ونمنح أنفسنا الوسائل لتحقيق أحلامنا. ويجب علينا أيضا أن نعطي أنفسنا عدة خيارات. أعتقد أنه من المهم جدًا أن يكون لديك خلفية أكاديمية جيدة، وأن تدرس جيدًا في المدرسة، وأن يكون لديك قاعدة تعليمية جيدة تسمح لك بالقدرة على الاستجابة ومواجهة جميع التحديات، وتحديات الحياة بشكل عام ".

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