Coorb للتكنولوجيا المالية تطلق أعمالها في الإمارات والمنطقة

كشفت شركة CoorB العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية الرقمية عن إطلاق أعمالها في 3 أسواق رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، هي: الإمارات والسعودية ومصر، بهدف مساعدة الأسواق على التحول إلى اقتصادات رقمية بوتيرة متسارعة، وتكلفة أقل، وتعزيز الوجود الرقمي للبنوك والمؤسسات المالية.

وتتبنى CoorB استراتيجية توسعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من خبرات الشركاء المؤسسين التي تمتد لأكثر من 40 عاماً في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية الإلكترونية في أكثر من 10 دول حول العالم، تشمل السوق الأمريكية وعدداً من الدول في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وبنية تحتية تضم أكثر من 500 خبير متخصص.

ومن خلال تعاونها مع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ومشغلي شبكات المحمول، تستهدف شركة CoorB تسريع عملية التحول الرقمي، وتعزيز نمو الأعمال والتشغيل بكفاءة، وتقديم منصات رقمية شاملة، وأتمتة العمليات، وتحليل البيانات، لتوفير رؤى لاتخاذ قرارات صحيحة، وتحسين تجربة المستخدم، وحلول لمشغلي المحمول في المجال المالي، فضلاً عن الحلول الأمنية والامتثال.

وقالت كارول الشرباتي، رئيسة مجلس إدارة CoorB: «نسعى لتطوير تكنولوجيا مستدامة ومتقدمة هنا في الشرق الأوسط تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في جميع أنحاء المنطقة من خلال الجمع بين أفضل التقنيات، ورؤية الجيل الجديد للخدمات المالية».

وتابعت: «نحن لا نزود الشركات بحلول تقنية فعالة فحسب، بل نُحدث أيضاً تأثيراً أوسع في المجتمع، ونتصور مستقبلاً أن تضع فيه ابتكاراتنا المحلية معايير جديدة على المستوى العالمي».

وقال أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة CoorB: «ندرك جميع التحديات والتفاوتات التي تواجه اعتماد التكنولوجيا في المؤسسات، لذلك نتخصص في توفير أهم الحلول الرقمية، ونعمل على تطوير الأنظمة، وتحديث البنية التحتية للبنوك والمؤسسات العاملة في القطاع المالي خلال أسابيع من دون الحاجة لاستبدال أصولها التكنولوجية الحالية، ما يمكّنها من تحقيق أداء أسرع، وأكثر كفاءة، وبتكلفة مخفضة بشكل كبير».

وأضاف: «نستهدف التغلب على قيود الأنظمة التقليدية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؛ لتزويد العملاء بحلول وخدمات تنافس أكبر مزوّدي التكنولوجيا على مستوى العالم».

ويتوزع هيكل ملكية شركة CoorB بين ثلاثة مساهمين رئيسيين، هي: شركة CME المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية بخبرة 40 عاماً، وتعمل مع أكثر من 100 مؤسسة، منها شركات مدرجة على قائمة Fortune 500 الأمريكية ويستفيد من حلول CME 80 مليون مستخدم يومياً، وياسر زيدان، بخبرة تزيد على ثلاثة عقود في ريادة الأعمال، وتصميم الاستراتيجيات، وابتكار المنتجات وتحسين تجربة العملاء، وأحمد جابر، الذي يمتلك خبرات تزيد على عقدين في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتضمن مسيرته المهنية أدواراً مهمة في شركتي VISA وThe ENTERTAINER.