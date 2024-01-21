حاكمة البنك المركزي التركي متهمة بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة

اتهمت موظفة سابقة في البنك المركزي التركي، الحاكمة حفيظة غاية أركان، بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام، الأمر الذي نفته المسؤولة.

تولت المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت، البالغة 44 عاماً، هذا المنصب مطلع يونيو بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، لتكون أول امرأة تشغله.

وذكرت الصحف التركية أنه تم تخصيص مكتب وسيارة خدمة وحراس شخصيين لوالد الحاكمة، إيرول أركان، الذي «لا يجرؤ أحد على معارضته».

أكدت بصرة بوزكورت، وهي موظفة سابقة في البنك، لصحيفة «سوزجو» القريبة من المعارضة هذا الأسبوع: «طُردت بأمر من والدها.. هناك مقاطع فيديو تظهره يأتي كل يوم إلى البنك بسيارة الشركة، ويعطي الأوامر للموظفين، وهو لا يتمتع بأي سلطة للقيام بذلك».

وطُردت بوزكورت بناءً على أمر من والد الحاكمة، الذي لا يشغل أي منصب رسمي في البنك، لأنها رفضت العمل خارج أوقات الدوام، وفق ما ذكرت سوزجو، التي نشرت نسخة من الشكوى التي تقول بوزكورت إنها أرسلتها إلى الرئاسة التركية.

كما نقلت قناة دويتشه فيله الناطقة بالتركية عن موظف آخر فضل عدم الكشف عن هويته، قوله: «يتدخل إيرول أركان في عمل الأقسام الإدارية والموارد البشرية، ويعطيهم تعليمات مباشرة، ويعاني الموظفون العاملون في طابق الإدارة من مضايقات».

ورفضت أركان هذه الاتهامات منددة بـ«معلومات منافية للواقع ومتعمدة وقد تشوه سمعة مصرفنا».

كما هددت الحاكمة على موقع «إكس» بتقديم شكوى إلى القضاء ضد «المسؤولين عن المعلومات الكاذبة».

عاشت أركان لعقدين في الولايات المتحدة، حيث درست قبل أن يتم تعيينها في أنقرة ضمن فريق من الاقتصاديين الذين تدربوا بشكل خاص في وول ستريت، والمكلفين إخراج تركيا من الأزمة بعدما ناهز التضخم 65% في 2023.

وأثارت غضب أردوغان عندما قالت لصحيفة تركية في ديسمبر إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع أسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.

ولم يعلق أردوغان ولا وزير الاقتصاد محمد شيمشك على الاتهامات التي وجهت إلى أركان.