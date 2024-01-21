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أوبن أيه.آي تطلق منصة لتخصيص وظائف محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي

1/21/2024 6:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بعد شهور من التأجيل أطلقت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي منصة لتوفير نسخ مخصصة لكل مستخدم من خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي (روبوت الدردشة) التابعة لها شات جي.بي.تي. وتعتمد المنصة الجديدة التي يطلق عليها جي.بي.تي-إس على تكنولوجيا المحادثة الآلية، لكنها متخصصة في أداء مهام محددة.

ووفقاً للخدمة الجديدة ستصبح منصة جي.بي.تي أكثر خبرة في الاستجابة لاحتياجات كل مستخدم على حدة، فتقترح عليه مثلاً مسارات مختصرة للوصول إلى وجهته، وتقترح وصفات للمساعدة في حل المسائل الرياضية.

ويمكن للمستخدم دفع قيمة استخدام شات جي.بي.تي4 عبر خدمة جي.بي.تي ستور.

وتعتزم أوبن أيه.آي المملوكة لإمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت شرح كيفية استخدام المطورين لخدمة جي.تي.ني-إس لجني الأرباح في المستقبل من خلالها، بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت أوبن أيه.آي عن المنصة، وأشارت إلى رغبتها في إطلاقها بسرعة، لكن أزمة القيادة التي تعرضت لها الشركة أدت إلى تأجيل هذه الخطوة.

وكان مجلس المديرين قد أقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، من منصبه، ثم عاد إلى منصبه من جديد بسبب احتجاجات الموظفين والمستثمرين على إبعاده. وتقول أوبن أيه.آي إن المستخدمين طوروا بالفعل أكثر من 3 ملايين إصدار متخصص من جي.بي.تي-إس، منذ الإعلان عن الخدمة قبل شهرين. ولم يتضح حتى الآن عدد هذه الإصدارات المتاحة بالفعل على المنصة حالياً.

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