كلية الطب في جامعة البلقاء تحصل على الاعتماد الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 21 كانون الثاني (بترا)- حصلت كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية على الاعتماد الطبي من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بصفتها جهة مرخصة ومعتمدة دوليا من الفدرالية الدولية للتعليم الطبي لاعتماد كليات الطب في الأردن والإقليم.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أسرة الجامعة وأسرة كلية الطب وطلبتها بهذا الإنجاز الكبير في تحقيق متطلبات هذا الاعتماد الهام، شاكرا جميع الجهود التي بذلتها المراكز والوحدات الإدارية المختلفة في الجامعة وشركائها من القطاع الصحي لتحقيق معايير هذا الاعتماد.

وقال في بيان اليوم الأحد، إن الجامعة أمنت الظروف المناسبة لتحقيق معايير هذا الاعتماد، من خلال توفير جميع متطلباته من أعضاء هيئة التدريس ذوي السمعة العالمية والمبتعثين والمختبرات العلمية المتطورة والخطط الدراسية التي تواكب نظيراتها في أرقى كليات الطب العالمية.

وشكر رئيس وكوادر هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بصفتها الجهة المرخصة والمعتمدة دوليا من الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME) لاعتماد كليات الطب في الأردن والإقليم، لما قامت به من عمل للتأكد من تحقيق كلية الطب لجميع المعايير التي يتطلبها هذا الاعتماد والتقييم لملف الاعتماد على أرض الواقع.

وأشار العجلوني، إلى أن هذا الاعتماد يُعزز من وصول الجامعة وكلية الطب إلى العالمية، ويضعها في مصاف كليات الطب العالمية، ما يتيح لخريجيها آفاقاً واسعة في القبول ببرامج الإقامة الطبية، في مختلف حقول الطب بالمؤسسات الطبية العالمية المرموقة، كما ويحسن من فرصهم لإكمال دراساتهم واختصاصاتهم الطبية العليا وفرص الحصول على العمل فيها، ويمكن طلبة الكلية من التقدم لامتحان رخصة مزاولة المهنة الأميركية (USMLE).

وبين أن إدارة الجامعة تملك خططا واستراتيجية واضحة المعالم وأهدافا ومؤشرات قابلة للقياس لجميع كلياتها، ولهذه الغاية ولتحقيق متطلبات الاعتماد الدولية وضعت خطة للابتعاث إلى أرقى الجامعات العالمية ذات التصنيفات العالمية المرتفعة، ولديها الآن العديد من المبتعثين فيها.

واستقطبت الجامعة، خاصة في كلية الطب، قامات علمية من خريجي الجامعات العالمية المرموقة ومن الصروح الطبية العالمية والمحلية الأمر الذي ينعكس على جودة برامجها وخريجيها، كما تقوم الجامعة بتحديث الخطط الدراسية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الهائلة وإدخال الذكاء الاصطناعي في مساقاتها، لتمكين طلبتها من مجاراة التغيرات التكنولوجية، ووضعهم في الحالة المثلى للدخول والمنافسة في سوق العمل.

بدوره، أكد عميد كلية الطب الدكتور شادي الحموري، حرص الكلية على التقدم وتحقيق معايير ضبط الجودة في المجال الأكاديمي والبحثي، مبينا أن حصول الكلية على هذه الشهادة يعد إنجازا للجامعة ويعزز مكانتها على الخريطة العالمية والمحلية، كما سيحقق نقلة نوعية في مستوى خريجي كليات الطب والاعتراف بخريجيها خارجيا، سواء عند استكمال دراستهم العليا والاختصاص العالي أو التقدم للحصول على فرص عمل إقليمية ودولية.

-- (بترا)

أع/أ م/ب ط

21/01/2024 11:25:15