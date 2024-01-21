عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 21 كانون الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وسط حالة من الغضب والغليان سادت المكان.

الى ذلك، منعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول إليه لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

21/01/2024 11:19:03