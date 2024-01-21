عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 21 كانون الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وسط حالة من الغضب والغليان سادت المكان.
الى ذلك، منعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول إليه لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
21/01/2024 11:19:03
MENAFN21012024000117011021ID1107747699
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