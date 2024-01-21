الاحتلال يهدم منزلي شهيدين في مدينة الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 كانون الثاني (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، بالمتفجرات والجرافات منزلي الشهيدين نصر وعبد القادر القواسمي، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية ومعداتها الثقيلة منطقة راس الجورة وبئر المحجر في مدينة الخليل، وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة وأغلقت الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين، قبل أن تقوم بهدم منزل الشهيد عبد القادر بالجرافات والمعدات الثقيلة في منطقة دائرة السير، كما قامت بتفجير منزل الشهيد نصر القواسمي، في بئر المحجر بعد أن أجبرت السكان في المنطقة على مغادرة منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أخذت قياسات، منزلي الشهيدين إضافة إلى منزل الشهيد حسن قفيشة، في أواخر الشهر الماضي.

يشار إلى أن الشهداء الثلاثة ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق العسكري جنوب مدينة القدس في 16 تشرين الثاني الماضي.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

21/01/2024 11:02:33