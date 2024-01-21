الاحتلال يهدم منزلي شهيدين في مدينة الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 كانون الثاني (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، بالمتفجرات والجرافات منزلي الشهيدين نصر وعبد القادر القواسمي، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية ومعداتها الثقيلة منطقة راس الجورة وبئر المحجر في مدينة الخليل، وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة وأغلقت الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين، قبل أن تقوم بهدم منزل الشهيد عبد القادر بالجرافات والمعدات الثقيلة في منطقة دائرة السير، كما قامت بتفجير منزل الشهيد نصر القواسمي، في بئر المحجر بعد أن أجبرت السكان في المنطقة على مغادرة منازلهم.
وكانت قوات الاحتلال قد أخذت قياسات، منزلي الشهيدين إضافة إلى منزل الشهيد حسن قفيشة، في أواخر الشهر الماضي.
يشار إلى أن الشهداء الثلاثة ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق العسكري جنوب مدينة القدس في 16 تشرين الثاني الماضي.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
21/01/2024 11:02:33
MENAFN21012024000117011021ID1107747696
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