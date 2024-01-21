الصحف القطرية: النشامى أرهقوا الشمشون وانتزعوا أغلى نقطة كورية

MENAFN - Jordan News Agency)



الدوحة 21 كانون الثاني (بترا)- أشادت وسائل الإعلام الرياضية والصحف القطرية الصادرة اليوم الاحد بالأداء التاريخي والبطولي لمنتخب النشامى في مباراته المثيرة أمام نظيره الكوري الجنوبي مساء أمس رغم التعادل المثير في الوقت بدل الضائع .

وأثنت الصحف القطرية على أداء النشامى في مباراته أمام كوريا تحت عناوين رئيسية داعمة ومشيدة بهذا الأداء، منها "النشامى أرهقوا الشمشون"، و "إبداع عربي أمام شرق آسيا"، و"كوريا تنجو من الخسارة أمام الأردن"، و"العرب أشعلوا المجموعة الخامسة"، و"النشامى انتزعوا أغلى نقطة كورية".

وتحت عنوان رئيسي تصدر ملحقها الرياضي الصادر اليوم، قالت صحيفة الوطن إن المنتخب الأردني تعادل مع نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جرى أمس على استاد الثمامة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا قطر 2023 .

وقالت الوطن إن المنتخب الأردني، رفع رصيده إلى النقطة الرابعة محتفظا بصدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب الكوري الجنوبي، فيما احتل المنتخب البحريني المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على منتخب ماليزيا أمس والذي يتذيل المجموعة بدون أي نقطة.

من جانبها، قالت صحيفة الراية في موضوعها الرياضي الرئيسي تحت عنوان "العرب أشعلوا المجموعة الخامس"، إن تعادل منتخب النشامى على المنتخب الكوري، ساهم في تعزيز تفوق غرب آسيا على شرقها.

وأضافت الراية تحت عنوان آخر "جمهور النشامى يُزيّن قحفية الثمامة"، في إشارة إلى تصميم ستاد الثمامة على شكل القحفية التي يرتديها القطريون على رؤوسهم تحت الغترة، إن جمهورُ النشامى، زين جنبات استاد الثمامة أمس بعد أن حققت المُباراة المُثيرة التي جمعت بين المُنتخب الأردني ومُنتخب كوريا الجنوبية أكبر حضور جماهيري في ملعب القحفية المونديالي منذ انطلاق البطولة، حيث بلغَ عدد الحضور، حوالي 37 ألف متفرج وهو ما يزيد عن مجموع عدد الحضور في المُباراتين السابقتين اللتين احتضنهما الملعب.

ونقلت الراية عن مُدرب المُنتخب الكوري الجنوبي، الألماني يورجن كلينسمان، قوله إن مُباراة مُنتخبه مع نظيره الأردني، لم تكن سهلةً أبدًا، وأن المُنتخب الكوري بذل الكثير من الجهد من أجل تجنب الخَسارة.

كما أشادت وكالة الأنباء القطرية بأداء النشامى في المباراة، حيث أكدت نقلا عن مدرب منتخب النشامى حسين عموتة قوله إن التعادل مع المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2023 يعد إيجابية جدا للمنتخب الأردني رغم ضياع الفوز في الوقت بدل الضائع.

وقال عموته إن التعادل كان مهما جدا بالنسبة للمنتخب الأردني أمام منتخب قوي ومرشح للمنافسة على اللقب، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا أداء مثاليا من جميع النواحي وأظهروا روحا عالية طيلة فترات المباراة.

وعبر عموته عن شكره للجماهير الأردنية والعربية التي آزرت المنتخب في البطولة، ودفعت اللاعبين إلى تقديم أفضل مستوى ممكن.

--(بترا)

م ف / س س

21/01/2024 10:25:59