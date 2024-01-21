الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطرة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أعلن الناطق باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تحت بند "سمح بالنشر" اليوم الأحد، عن مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة أمس السبت، وإصابة 3 جنود آخرين.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أكد الناطق باسم جيش الاحتلال، أن القتيل ينتمي للواء كيرياتي الذي يعد من الألوية النظامية الأساسية.

وبحسب اعترافات الاحتلال، سقط 195 جنديا قتيلا خلال المعارك البرية في غزة، بالإضافة إلى 1193 جريحا، فيما بلغ إجمالي عدد الجرحى المعلن عنهم إلى 2651.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/ ف ج

21/01/2024 09:57:35