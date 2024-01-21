الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطرة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أعلن الناطق باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تحت بند "سمح بالنشر" اليوم الأحد، عن مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة أمس السبت، وإصابة 3 جنود آخرين.
وبحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أكد الناطق باسم جيش الاحتلال، أن القتيل ينتمي للواء كيرياتي الذي يعد من الألوية النظامية الأساسية.
وبحسب اعترافات الاحتلال، سقط 195 جنديا قتيلا خلال المعارك البرية في غزة، بالإضافة إلى 1193 جريحا، فيما بلغ إجمالي عدد الجرحى المعلن عنهم إلى 2651.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ ف ج
21/01/2024 09:57:35
MENAFN21012024000117011021ID1107747694
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