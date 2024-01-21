فرنسا: للفلسطينيين الحق في السيادة وإنشاء دولة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، في تغريدة على منصة "إكس" إن "للفلسطينيين الحق في السيادة وإنشاء دولة، وإن فرنسا ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف".

ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة، وأن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية.

--(بترا)

رصد/أغ

21/01/2024 09:28:30