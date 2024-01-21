Sunday, 21 January 2024 02:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يحصد لقب فئة النجمتين في جولات الدوحة للفروسية

1/21/2024 5:30:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 21 كانون الثاني (بترا) - اختتمت مساء أمس بالعاصمة القطرية، منافسات الجولة الثانية من جولات الدوحة الدولية للفروسية 2024، بميدان لونجين الخارجي في منطقة "الشقب"، بإقامة 6 أشواط مختلفة لفئتي النجمتين والأربع نجوم على ارتفاعات مختلفة، اثنان منها جوائز كبرى، بالإضافة إلى شوط تم تخصيصه لفرسان المستقبل على ارتفاع 80 سم و100 سم.
وفاز بمنافسات الجائزة الكبرى من فئة النجمتين مع جولة تمايز على ارتفاع 145 سم، البطل الأولمبي الأردني إبراهيم بشارات، الذي حصل على المركز الأول بتحقيق 34.55 ثانية، متفوقا على بطل الجائزة الكبرى في فئة الأربع نجوم بالجولة الأولى من البطولة النمساري جيرفريد بوك والذي حل ثانيا بتحقيقه لزمن قدره 35.69 ثانية، في حين حل الفارس القطري خالد العمادي، ثالثا بتحقيقه 36.01 ثانية.
وقام بتتويج الفائزين في الجائزة الكبرى، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ناصر الخاطر.
وشهدت أشواط الجولة تنافسا محتدما بين الفرسان، حيث شارك في المنافسات بالإضافة إلى فرسان الأردن، فرسان من قطر وعدد من دول المنطقة، بالإضافة إلى مصنفين عالميين.
وبلغت قيمة جوائز اليوم الأخير من الجولة، أكثر من 270 ألف يورو.
وتوج المصنف الأول عالميا السويدي هينريك فون ايكرمان، بلقب الجائزة الكبرى لفئة الأربع نجوم على ارتفاع 155 سم مع جولة التمايز في الجولة الثانية من جولات الدوحة الدولية للفروسية 2024، بتحقيقه زمنا قدره 32.8 ثانية، في حين حل الفرنسي سيمون ديلستر، في المركز الثاني بتحقيقه 33.72 ثانية، بينما حل النمساوي جيرفريد بوك، في المركز الثالث بتحقيقه لـ 34.72 ثانية.
وقام بتكريم أبطال الجائزة الكبرى رئيس الاتحاد الآسيوي للفروسية، حمد بن عبد الرحمن العطية.
وتوج السعودي ناصر الشواف، بالمركز الأول بجولة تمايز مباشرة بتحقيقه زمنا قدره 30.58 ثانية، تلاه في المركز الثاني مواطنه بدر الفرد، بـ 31.31 ثانية، في حين جاء ثالثا الفارس القطري غانم ناصر القاضي، بزمن قدره 31.71 ثانية، حيث تم تكريمهم من قبل مدير بطولة جولات الدوحة الدولية للفروسية 2024، فيصل الكحلة.
كما شهد الشوط الثاني من منافسات نفس الفئة على ارتفاع 135 سم تحقيق الفارس السعودي عبد العزيز العيد 50.55 ثانية، في حين حل ثانيا القطري فالح سويد العجمي، بزمن قدره 53.21 ثانية، وجاء ثالثا الفرنسي أنطوان إيرمان، بـ 53.98 ثانية.
وتحظى جولات الدوحة الدولية للفروسية باهتمام دولي، ما انعكس على مستوى الفرسان المشاركين في منافساتها وبخاصة فئة الأربع والخمس نجوم.
--(بترا)
م ف/أ م/ب ط
21/01/2024 08:56:38

MENAFN21012024000117011021ID1107747692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث