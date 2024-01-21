الأردن يحصد لقب فئة النجمتين في جولات الدوحة للفروسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 21 كانون الثاني (بترا) - اختتمت مساء أمس بالعاصمة القطرية، منافسات الجولة الثانية من جولات الدوحة الدولية للفروسية 2024، بميدان لونجين الخارجي في منطقة "الشقب"، بإقامة 6 أشواط مختلفة لفئتي النجمتين والأربع نجوم على ارتفاعات مختلفة، اثنان منها جوائز كبرى، بالإضافة إلى شوط تم تخصيصه لفرسان المستقبل على ارتفاع 80 سم و100 سم.
وفاز بمنافسات الجائزة الكبرى من فئة النجمتين مع جولة تمايز على ارتفاع 145 سم، البطل الأولمبي الأردني إبراهيم بشارات، الذي حصل على المركز الأول بتحقيق 34.55 ثانية، متفوقا على بطل الجائزة الكبرى في فئة الأربع نجوم بالجولة الأولى من البطولة النمساري جيرفريد بوك والذي حل ثانيا بتحقيقه لزمن قدره 35.69 ثانية، في حين حل الفارس القطري خالد العمادي، ثالثا بتحقيقه 36.01 ثانية.
وقام بتتويج الفائزين في الجائزة الكبرى، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ناصر الخاطر.
وشهدت أشواط الجولة تنافسا محتدما بين الفرسان، حيث شارك في المنافسات بالإضافة إلى فرسان الأردن، فرسان من قطر وعدد من دول المنطقة، بالإضافة إلى مصنفين عالميين.
وبلغت قيمة جوائز اليوم الأخير من الجولة، أكثر من 270 ألف يورو.
وتوج المصنف الأول عالميا السويدي هينريك فون ايكرمان، بلقب الجائزة الكبرى لفئة الأربع نجوم على ارتفاع 155 سم مع جولة التمايز في الجولة الثانية من جولات الدوحة الدولية للفروسية 2024، بتحقيقه زمنا قدره 32.8 ثانية، في حين حل الفرنسي سيمون ديلستر، في المركز الثاني بتحقيقه 33.72 ثانية، بينما حل النمساوي جيرفريد بوك، في المركز الثالث بتحقيقه لـ 34.72 ثانية.
وقام بتكريم أبطال الجائزة الكبرى رئيس الاتحاد الآسيوي للفروسية، حمد بن عبد الرحمن العطية.
وتوج السعودي ناصر الشواف، بالمركز الأول بجولة تمايز مباشرة بتحقيقه زمنا قدره 30.58 ثانية، تلاه في المركز الثاني مواطنه بدر الفرد، بـ 31.31 ثانية، في حين جاء ثالثا الفارس القطري غانم ناصر القاضي، بزمن قدره 31.71 ثانية، حيث تم تكريمهم من قبل مدير بطولة جولات الدوحة الدولية للفروسية 2024، فيصل الكحلة.
كما شهد الشوط الثاني من منافسات نفس الفئة على ارتفاع 135 سم تحقيق الفارس السعودي عبد العزيز العيد 50.55 ثانية، في حين حل ثانيا القطري فالح سويد العجمي، بزمن قدره 53.21 ثانية، وجاء ثالثا الفرنسي أنطوان إيرمان، بـ 53.98 ثانية.
وتحظى جولات الدوحة الدولية للفروسية باهتمام دولي، ما انعكس على مستوى الفرسان المشاركين في منافساتها وبخاصة فئة الأربع والخمس نجوم.
--(بترا)
م ف/أ م/ب ط
21/01/2024 08:56:38
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