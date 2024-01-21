الأردن يحصد لقب فئة النجمتين في جولات الدوحة للفروسية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 21 كانون الثاني (بترا) - اختتمت مساء أمس بالعاصمة القطرية، منافسات الجولة الثانية من جولات الدوحة الدولية للفروسية 2024، بميدان لونجين الخارجي في منطقة "الشقب"، بإقامة 6 أشواط مختلفة لفئتي النجمتين والأربع نجوم على ارتفاعات مختلفة، اثنان منها جوائز كبرى، بالإضافة إلى شوط تم تخصيصه لفرسان المستقبل على ارتفاع 80 سم و100 سم.

وفاز بمنافسات الجائزة الكبرى من فئة النجمتين مع جولة تمايز على ارتفاع 145 سم، البطل الأولمبي الأردني إبراهيم بشارات، الذي حصل على المركز الأول بتحقيق 34.55 ثانية، متفوقا على بطل الجائزة الكبرى في فئة الأربع نجوم بالجولة الأولى من البطولة النمساري جيرفريد بوك والذي حل ثانيا بتحقيقه لزمن قدره 35.69 ثانية، في حين حل الفارس القطري خالد العمادي، ثالثا بتحقيقه 36.01 ثانية.

وقام بتتويج الفائزين في الجائزة الكبرى، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ناصر الخاطر.

وشهدت أشواط الجولة تنافسا محتدما بين الفرسان، حيث شارك في المنافسات بالإضافة إلى فرسان الأردن، فرسان من قطر وعدد من دول المنطقة، بالإضافة إلى مصنفين عالميين.

وبلغت قيمة جوائز اليوم الأخير من الجولة، أكثر من 270 ألف يورو.

وتوج المصنف الأول عالميا السويدي هينريك فون ايكرمان، بلقب الجائزة الكبرى لفئة الأربع نجوم على ارتفاع 155 سم مع جولة التمايز في الجولة الثانية من جولات الدوحة الدولية للفروسية 2024، بتحقيقه زمنا قدره 32.8 ثانية، في حين حل الفرنسي سيمون ديلستر، في المركز الثاني بتحقيقه 33.72 ثانية، بينما حل النمساوي جيرفريد بوك، في المركز الثالث بتحقيقه لـ 34.72 ثانية.

وقام بتكريم أبطال الجائزة الكبرى رئيس الاتحاد الآسيوي للفروسية، حمد بن عبد الرحمن العطية.

وتوج السعودي ناصر الشواف، بالمركز الأول بجولة تمايز مباشرة بتحقيقه زمنا قدره 30.58 ثانية، تلاه في المركز الثاني مواطنه بدر الفرد، بـ 31.31 ثانية، في حين جاء ثالثا الفارس القطري غانم ناصر القاضي، بزمن قدره 31.71 ثانية، حيث تم تكريمهم من قبل مدير بطولة جولات الدوحة الدولية للفروسية 2024، فيصل الكحلة.

كما شهد الشوط الثاني من منافسات نفس الفئة على ارتفاع 135 سم تحقيق الفارس السعودي عبد العزيز العيد 50.55 ثانية، في حين حل ثانيا القطري فالح سويد العجمي، بزمن قدره 53.21 ثانية، وجاء ثالثا الفرنسي أنطوان إيرمان، بـ 53.98 ثانية.

وتحظى جولات الدوحة الدولية للفروسية باهتمام دولي، ما انعكس على مستوى الفرسان المشاركين في منافساتها وبخاصة فئة الأربع والخمس نجوم.

--(بترا)

م ف/أ م/ب ط

21/01/2024 08:56:38