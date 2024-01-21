عشرات الشهداء والإصابات في قصف إسرائيلي على خانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 كانون الثاني (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لخانيونس جنوب قطاع غزة.
وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الأمل غربي خانيونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.
وتواصل قصف الاحتلال المدفعي في محيط مستشفى ناصر في خانيونس، كما قصفت الطائرات الحربية مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع، وقصفت طائرات الاحتلال أيضا منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي، إلى قرابة 24927 شهيدا، و62388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
21/01/2024 08:54:16
MENAFN21012024000117011021ID1107747691
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