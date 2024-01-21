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عشرات الشهداء والإصابات في قصف إسرائيلي على خانيونس

1/21/2024 5:30:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 21 كانون الثاني (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لخانيونس جنوب قطاع غزة.
وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الأمل غربي خانيونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.
وتواصل قصف الاحتلال المدفعي في محيط مستشفى ناصر في خانيونس، كما قصفت الطائرات الحربية مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع، وقصفت طائرات الاحتلال أيضا منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي، إلى قرابة 24927 شهيدا، و62388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
21/01/2024 08:54:16

MENAFN21012024000117011021ID1107747691

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