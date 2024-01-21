أفغانستان.. اختفاء طائرة متجهة إلى روسيا من على الرادار

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روزافياتسيا)، الأحد، إن طائرة صغيرة مستأجرة كانت متجهة إلى موسكو قادمة من الهند عبر أوزبكستان اختفت من على شاشات الرادار بينما كانت في أجواء أفغانستان مساء السبت، وإن عملية بحث جارية للعثور عليها.

وأضافت الوكالة أن الطائرة، وهي من طراز "داسو فالكون 10" فرنسية الصنع، مسجلة في روسيا وكان على متنها 6 أشخاص من بينهم طاقم من 4 أفراد وراكبان، وفقا للبيانات الأولية.

وقال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان الأحد إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم.



وأضاف المتحدث في بيان أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.



وقالت الشرطة الأفغانية في شمال أفغانستان إنها تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في إقليم بدخشان.



وقال البيان الروسي إن الطائرة مصنعة في عام 1978 وتعود ملكيتها لمجموعة أتلتيك غروب وفرد لم تكشف عن هويته.



وأضاف أن وكالة روزافياتسيا تتواصل مع سلطات الطيران في أفغانستان وطاجيكستان.