أورنج الأردن في 2023: شهادات وأرقام!

MENAFN - Khaberni) خبرني -“انطلقنا من مكانتنا كمزود رقمي رائد ومسؤول، عملنا خلال عام 2023 على ترسيخ هذه المكانة من خلال جميع المحطات والإنجازات التي حققناها على مدار العام لتكون هذه المكانة خطة عمل رسمت ملامح الخطوات التي عملنا من خلالها على تمكين الأفراد والأعمال على حد سواء كي يبقوا على اتصال وعلى نجاح" الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور.





لم يكن عام 2023 سوى قطعة جديدة أضيفت إلى لوحة متكاملة من الإنجازات حققتها أورنج الأردن سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد والأعمال على حد سواء، أو المبادرات التي استهدفت الشابات والشباب، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة.





كل ما قامت به أورنج الأردن كان يصب في المسؤولية التي تأخذها الشركة على عاتقها كمزود رقمي رائد ومسؤول يعمل يداً بيد مع أصحاب المصلحة والشركاء، لتعزيز صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن الذي يعزز مكانته كملتقى إقليمي للفعاليات التكنولوجية العالمية.







خدمات جديدة واستثنائية: علامة فارقة لنا وللأردن





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إطلاق خدمات الجيل الخامس لأول مرة في محافظتي عمان وإربد مع استمرار التوسع.

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إطلاق سرعتين فائقتين جديدتين لخدمة Orange فايبر، وهما 10000 ميجابِت و 2000 ميجابِت في الثانية.

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تقديم الحلول الأحدث في تكنولوجيا

الWiFi

(Wifi 6) ولأول مرة في الاردن.

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دعم عدد كبير من المؤتمرات الهادفة لوضع الأردن على الخارطة الإقليمية والعالمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا مثل قمة الجيل الخامس و ومعرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبرانيAIDTSEC 2023 .

ندعم الأعمال لتبقى على نجاح!





"تمثل شراكتنا مع أورنج الأردن لإنشاء شبكة 5G

خاصة لميناء حاويات العقبة لحظة بالغة الأهمية في رحلتنا نحو التميز التكنولوجي، حيث ستعزز هذه المبادرة السبّاقة كفاءتنا التشغيلية والبنية التحتية الرقمية في العقبة. نحن نلتزم بهذه الشراكة الاستراتيجية التي لا تدعم أهدافنا الحالية فحسب، بل تمهد الطريق أيضاً لاستراتيجياتنا ورؤانا المستقبلية، كما نقدر حرص وتميّز أورنج الأردن في الابتكار والحلول المصممة خصيصاً لتناسب مختلف المتطلبات، ونتطلع إلى مواصلة النجاح المستمر والنمو معاً"

الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة، هارولد نيهوف.





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تجديد الاتفاقية مع القوات المسلحة لتكون أورنج الأردن المزوّد الحصري لخدمات الاتصالات.



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عقد اتفاقية استراتيجية مع شركة كهرباء محافظة إربد لتقديم خدمات القياس الذكي.

نجاحات بالملايين!

التكنولوجيا المالية



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مليون مشترك على محفظة أورنج موني (Orange Money).

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أكبر عدد من المعاملات المالية للمحافظ الإلكترونية في السوق المحلي.

نتميز!

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في تتويج لجهودنا فقد تمكنّا من الحصول على شهادة الاعتراف بالتميز للمرة الثانية وبتقييم أعلى وصل إلى 5 نجوم، من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة(EFQM)

كأول شركات الاتصالات في الأردن والشرق الأوسط.

نطلق العنان للقدرات الكامنة



18,825 متدرباً في مراكز أورنج الرقمية يسهمون في رؤية الوطن الرقمية





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مختبرات التصنيع الرقمي منتشرة في جميع محافظات المملكة.

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آلاف الشّابات والشّباب التحقوا بمنصّة أورنج Coursat.

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عقد تدريب رقمي من أجل التشغيل في 5 محافظات وبلغت نسبة التوظيف 80%.

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142 نموذج مشارك في مختبرات التصنيع الرقمي و989 شابة وشاب شاركوا فيها من جميع أنحاء المملكة.

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أول ملتقى وظيفي متخصص في مجال علم البيانات لخريجي أكاديمية علم البيانات التابعة لأورنج الاردن وطورنا برامجنا التدريبية لتناسب سوق العمل. -

تخريج 112 شركة ناشئة من حاضنات ومسرّعات الأعمال، ضمن مشروع "مساحة الابتكار.





في المجتمع، من المجتمع، للمجتمع!





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نقترب من تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات كربون بحلول عام 2040 من خلال مشروع المزارع الشمسية الذي أسهم في توفير 58% من مصادر الطاقة داخل الشركة.



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إبرام اتفاقية رعاية مع جمعية مؤسسة رنين لتنفيذ "نادي رنين للقصة المسموعة".

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دعم تطبيق مكالمات طوارئ الأشخاص الصم المجانية (114) التابع لمديرية الأمن العام.

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3728 شجرة في غابة أورنج التي تم افتتاحها في جرش بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ضمن مشروع التحريج الوطني تحت رعاية وزير الزراعة.

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الاحتفال بالمناسبات الوطنية المختلفة ومبادراته الخيرية كما شملت الأنشطة الإنسانية المحيط الإقليمي من خلال إطلاق عدد من الأنشطة الإنسانية لدعم الأهل في قطاع غزة سواء عبر توفير الدقائق المجانية أو دعم الأطفال المصابين بالسرطان والقادمين من غزة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية

الهاشمية وتكية أم علي.

كلمة نهائية!

تأخذ أورنج الأردن المسؤولية المرتبطة بمكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على محمل الجد، لذلك تعمل دون توقف على تسخير إمكانياتها الرقمية ووضعها في خدمة الاقتصاد والمجتمع بمختلف فئاته.







كما تنطلق من مسؤوليتها الاجتماعية والمؤسساتية والاقتصادية لتنفذ مبادرات تسهم في تقدم القطاع المتنامي بصورة متسارعة والاقتصاد ككل كذلك بمسؤولية.