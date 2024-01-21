تطاير الشرار من مدفئة حطب يتسبب بحريق خيمة بإربد

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- Khaberni) خبرني - تعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد مع حريق شب في خيمة في منطقة حكما ونتج عن هذا الحريق إصابة ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق .
وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري وعلل سبب الحريق بتطاير الشرار من مدفئة الحطب .
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