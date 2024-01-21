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تطاير الشرار من مدفئة حطب يتسبب بحريق خيمة بإربد

1/21/2024 5:19:29 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد مع حريق شب في خيمة في منطقة حكما ونتج عن هذا الحريق إصابة ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق .

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري وعلل سبب الحريق بتطاير الشرار من مدفئة الحطب .

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