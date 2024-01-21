إسقاط تهم الكراهية عن مستشار سابق لأوباما

MENAFN - Khaberni) خبرني - أسقطت السلطات الأمريكية تهم الكراهية الموجهة ضد مسؤول سابق في إدارة أوباما هو ستيوارت سيلدويتز، بعد أن أطلق تصريحات عنصرية ومعادية للفلسطينيين ومعادية للإسلام في نوفمبر الماضي.

وتظهر سجلات المحكمة أن ستيوارت سيلدويتز(64 عاما)، قال إنه غير مذنب في تهمتين بارتكاب جرائم إحداها الكراهية من الدرجة الرابعة - "المطاردة" وتهمة أخرى بـ "التحرش الجسيم" من الدرجة الثانية.

وتوصل سيلدويتز يوم الخميس إلى اتفاق مع السلطات يسمح بإسقاط التهمتين طالما أنه حضر برنامجا تدريبيا لمكافحة التحيز لمدة 26 أسبوعا وتجنب الاعتقالات أو التفاعل مع الضحايا، وفقا لمكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

وقال مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن لشبكة "سي إن إن" إنه "يحيل بشكل متكرر قضايا جرائم الكراهية غير العنيفة إلى البرامج والتدريب لأنه يمكن أن يكون الحل الأكثر ملاءمة وفعالية لمعالجة السلوك الأساسي وضمان السلامة العامة".

وانتقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في بيان صحفي ما وصفه بـ "الصفقة الودية".

وقالت عفاف ناشر، المديرة التنفيذية لفرع المجلس في نيويورك، في بيان: "تم تسجيل إساءات سيلدويتز اللفظية الدنيئة والمضايقات التي استهدفت بائعا متجولا بريئا بالفيديو ليراها الجميع"، مضيفة أن "الصفقة الودية التي تلقاها من مكتب المدعي العام في مانهاتن هي إهانة مخزية لنظامنا القضائي وغير مناسبة على الإطلاق لأفعاله".

وظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع رجل يرتدي معطفا أخضر وهو يعتدي بالشتائم والإهانات العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام على بائع فلافل في مدينة نيويورك.

وفي تسجيل للهجوم من داخل عربة الطعام، هدد سيلدويتز البائع بجهاز المخابرات في مصر، قائلا إنهم "سيحصلون على والديك. هل يحب والدك أظافره؟ سوف يقتلعونها واحدا تلو الآخر".

وتم القبض على سيلدويتز بعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهره وهو يهاجم لفظيا بائع عربة طعام في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن، ويهين الإسلام ويتهم الرجل بدعم حركة "حماس".