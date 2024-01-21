إصابة محمد صلاح «تكتيكية» لتخفيف الضغوط على الجهاز الفني لمنتخب مصر

أكد مصدر مقرب من منتخب مصر لـ«البيان» أن إصابة النجم المصري محمد صلاح لا تمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، وأن خروجه مصاباً في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب غانا، والتي انتهت بتعادل المنتخب المصري 2-2 الخميس، كان تفضيلاً شخصياً للنجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي.

وقال المصدر إن ابتعاد صلاح عن المباراة التالية في كأس الأمم الأفريقية الإثنين أمام الرأس الأخضر «كيب فيردي» ربما يكون اختيارياً بإرادته، فيما وصفها بأنها «إصابة تكتيكية»، لتخفيف الضغوط عن الجهاز الفني.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن نجم ليفربول أراد التخفيف من الضغط الواقع على الجهاز الفني للمنتخب، والذي ربما لا يريد الدخول في صراع استبداله أو إخراجه من التشكيل بشكل غير لائق، مفضلاً البقاء داعما للمنتخب من الخارج حتى الوصول لمرحلة الانسجام الذهني مع الفريق والتي يريد الوصول إليها.

وقال المصدر إن صلاح لن يعتزل اللعب الدولي، وإنه يريد دائما تمثيل منتخب بلاده، إلا أنه يواجه عدم توفيق داخل الملعب، في ظل الضغوط النفسية من الجماهير، والتي تتهمه دائما بالتقصير في حق المنتخب المصري، وإنه لا يقدم المستوى ذاته الذي يلعب به مع فريقه الإنجليزي، مؤكداً المصدر ذاته أن نجم ليفربول الإنجليزي يتعامل مع اللاعبين كمرشد ومحفز لهم خارج الملعب، وأنه دائم الاجتماع بأعضاء الفريق لحثهم على بذل المزيد من الجهد في الملعب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن "الجمعة" غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن مباراة الرأس الأخضر المقبلة الإثنين في كأس الأمم الأفريقية للإصابة.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام الرأس الأخضر ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".





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