أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 376 ألفاً و30 جندياً

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 376 ألفا و30 جنديا، من بينهم 760 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس السبت فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6181 دبابة، منها 10 دبابات خلال أمس السبت فقط، و11466 مركبة قتالية مدرعة و8875 نظام مدفعية و968 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و655 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 331 طائرة، و324 مروحية، و6936 طائرة مسيرة، و1818 صاروخ كروز، و23 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و11862 من المركبات وخزانات الوقود، و1392 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.





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