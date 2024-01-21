نيودلهي: الطائرة التي تحطمت في أفغانستان ليست هندية

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الأحد أن الطائرة التي تحطمت في أفغانستان صباح اليوم ليست هندية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن طائرة الركاب التي تحطمت كانت في طريقها من نيودلهي إلى موسكو.

وأفادت شبكة "ان دي تي في" أن وزارة الطيران المدني قالت في منشور عبر منصة "اكس" "حادث تحطم الطائرة المؤسف الذي وقع في أفغانستان ليس لطائرة هندية مجدولة أو طائرة شارتر. فهي طائرة صغيرة مسجلة في المغرب. ومازلنا ننتظر المزيد من التفاصيل".

وكان مسؤول أفغاني حكومي قال اليوم إن طائرة ركاب تحطمت في شمال أفغانستان، مضيفا أنه تم إرسال فريق إنقاذ إلى الموقع.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مدير إدارة المعلومات والثقافة في المنطقة ذبيح الله أميري قال هاتفيا " تحطمت الطائرة في جبال إقليم بدخشان.





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