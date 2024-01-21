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إغلاق مطار بازل في سويسرا بسبب تهديد بوجود قنبلة

1/21/2024 5:19:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر مسؤولو مطار "يورو إيربورت" بالقرب من مدينة "بازل" السويسرية، صباح اليوم الأحد أنه تم إغلاق المطار، بسبب تهديد بوجود قنبلة وتم إخلاء صالة السفر.

ويقع المطار في فرنسا على المثلث الحدودي، بين فرنسا وسويسرا وألمانيا. ويتم تشغيله بشكل مشترك من قبل السلطات الفرنسية والسويسرية.

وطبقا للمطار، فإنه تم تعليق عمليات المطار وإغلاق الطريق المؤدي إلى المطار، قبل وقت قصير من الساعة السادسة صباحا (05.00 بتوقيت غرينتش).

يشار إلى أن مطار "يورو بورت" في بازل، والعديد من المطارات الإقليمية الأخرى، في فرنسا تضرر بسبب تهديدات كاذبة بوجود قنابل.


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