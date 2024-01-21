ساهي الباهية يسجل أعلى معدل في منافسات اليوم الثالث لبطولة الظفرة للخيل العربية

حقق المهر "ساهي الباهية" لسلطان محمد الشامسي، أعلى معدل خلال منافسات اليوم الثالث لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، "للمرابط الخاصة"، التي تقام بكورنيش المغيرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة550 خيلاً، تعود لنحو 342 مالكاً.

وجاء تفوق "ساهي الباهية" خلال منافسات القسم "ج" لفئة الأمهار عمر سنتين وسجل 92.50 نقطة، تلاه في المركز الثاني "ساري الباهية" لسالم راشد الزعابي،وحقق 91.30 نقطة، فيما حل ثالثا "أمجد الباهية" لعلي عبيد الراشدي، وحصل على91.00 نقطة.

وكان "مزيان السديم" لمربط السديم، قد استهل الفعاليات بتحقيق المركز الأول في القسم "ب" للأمهار عمر سنة، محققا 91.20 نقطة، وجاء في المركز الثاني "أمير العز" لمربط العز، وسجل 91.00 نقطة، فيما حل في المركز الثالث "فام بدر" لأيمن الخطيب، وحصل على 90.80 نقطة.

وتصدر "شهم الهواجر" للدكتور غانم الهاجري، القسم "ج"، وحقق 91.20 نقطة، وحلفي المركز الثاني "هزاع البداير" لهزاع محمد الدرمكي، وحصل على 90.90 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث "أم أو مهاب" لعبد الله أحمد العتيبة، وسجل 90.30 نقطة.

وأحرز "مالك ام اس " لجاسم علي المزروعي، المركز الأول للقسم "د"، وحصل على90.80 نقطة، تلاه في المركز الثاني "الأريام كنان" لعيسى المنصوري، برصيد 90.30 نقطة، بينما حل في المركز الثالث "ناموس الميدان" لمربط الميدان، ونال 90.20 نقطة.

وبرز المهر "نبراس الهواجر" لبطي العبدولي، في شوط فئة الأمهار عمر سنتين القسم"أ"، محرزا المركز الأول برصيد 91.80 نقطة، وجاء في المركز الثاني "كيه ايه نسيم" لعلي عبيد الراشدي، وحصل على 91.10 نقطة، وذهب المركز الثالث الى "جميل الزبير" لهيثم راشد المحرزي، ونال 91.00 نقطة.

وحصد "برهان الزبير" لمربط ام وان، المركز الأول في القسم "ب" محققا 90.60 نقطة، وحل في المركز الثاني "دي مازر" لخليفة الدبوس، وسجل 90.50 نقطة، فيماحل ثالثا "دي سميح" لأحمد محمد المرزوقي، ونال 90.50 نقطة.

واحتدمت المنافسة في ختام المنافسات على صدارة فئة الأمهار عمر 3 سنوات، بعدتعادل "فهد ياس" لبخيت الكتبي، و"أدهم الباهية" لعمار حسين الدرمكي، حيث حققا91.50 نقطة لكل منهما، لكن تم منح الصدارة ل"فهد ياس" بعد الرجوع الى معدله في معيار الهوية، وذهب المركز الثالث الى "جاد الزبير" لمنصور خميس الكعبي، الذي حصل على 91.10 نقطة.

من جانبه قال خليفة النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة ان النسخة الرابعة للبطولة جاءت قوية وناجحة من جميع النواحي الفنية واللوجستية مشيداً بالمشاركة الكبيرة من مختلف المرابط الخاصة بالدولة.

وقال ان البطولة تميزت منذ انطلاقتها بدعم ملاك المرابط الخاصة بصورة عامة،والملاك في منطقة الظفرة على وجه الخصوص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأضاف النعيمي ان هذه النسخة تميزت بجودة الخيول حيث تم تحقيق معدلات عالية من النقاط خلال المنافسات التأهيلية، مما يشير الى المستوى العالي لخيول المرابط الخاصة، بفضل الدعم الكبير الذي يتوفر لها من القيادة الرشيدة وتقف هذه البطولات شاهداً عليه.

وأشاد النعيمي بحسن التنظيم من قبل جمعية الإمارات للخيول العربية وحرصها على إخراج البطولة بصورة رائعة من خلال الإعداد والتجهيز من فرق العمل الذي بدأ من وقت مبكر.

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