أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك في اتجاه شمال المحيط القطبي الجنوبي

كان إيان ستراكان يُدرك عندما كانت سفينته تمخر عباب بحار القطب الجنوبي الأحد الفائت أنها تقترب من عملاق ابيض يطفو في مكان ما أمامه ويحتجب وراء الضباب الكثيف، هو في الواقع أكبر جبل جليدي في العالم.

ويروي إيان ستراكان الذي كان يومها يقف للمرة الأولى في حضرة هذا الجبل الجليدي لوكالة فرانس برس أن "الغيوم انقشعت بعد ذلك"، ما مكّنه من "رؤية هذا الخط الأبيض، المجرّد تقريباً، يمتد على طول خط الأفق".

وكلما كانت سفينته تتقدم، كانت تظهر شقوق ضخمة واقواس زرقاء بديعة، منحوتة في الجدار الجليدي. مشيراً إلى أن بعض الأقواس انهارت تحت ضربات الأمواج التي كان ارتفاعها يبلغ أربعة أمتار.

تبلغ مساحة الجبل الجليدي "إيه 23 إيه" (A23a) ذي الشكل المسنن نحو أربعة آلاف كيلومتر مربع.

ويُقدَّر وزن الجبل بما يقارب ألف مليار طن ويصل سمكه في بعض الأماكن إلى 400 متر. وهو يتجه نحو شمال المحيط الجنوبي، ويقع في الوقت الراهن بين جزيرة "إليفانت آيلند" وجزر أوركني الجنوبية.

لم تكن بعثة إيان ستراكان الاستكشافية الخاصة التي تديرها شركة "إيوس إكسبيديشنز"، أول من وقعَ على هذا المشهد.

ففي ديسمبر الفائت، كانت سفينة الأبحاث القطبية البريطانية "آر آر إس سير ديفيد أتنبرو" تنفّذ مهمة علمية في القارة القطبية الجنوبية عندما تبيّن أن "إيه 23 إيه" يعيق طريقها.

ويصف قائد البعثة أندرو مايرز بـ"السحرية" اللحظة التي اقتربت فيها سفينته من الجبل الجليدي، وظهرت الشمس، وكانت مجموعة من الحيتان القاتلة تسبح بجواره...

ويقول هذا العالم من هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية "بريتيش أنتركاتيك سورفي": "لقد احتجنا إلى ست ساعات بكامل قوة السفينة لتجاوز الجبل".

حانت نهايته

انفصل الجبل الجليدي "إيه 23 إيه" للمرة الأولى عن ساحل القطب الجنوبي عام 1986، مما يجعله في آن واحد الأقدم والأكبر في العالم.

لكنه سرعان ما علق في المياه الضحلة في المحيط، وبقي ثابتاً قي موقعه نحو ثلاثة عقود. وفي عام 2020، لاحظ أندرو فليمنغ من "بريتيش أنتركاتيك سورفي" ايضاً، استناداً إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية، أن العملاق الجليدي "يتأرجح".

وما لبث الجبل أن تحرّر في أواخر العام الفائت من الموقع الذي كان عالقاً فيه، وبدأ بالتوجه شمالًا.

ولا تزال مسألة مفتوحة مسألة الارتباط بالتغير المناخي، إذ وصل الجليد البحري الشتوي في القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى قياسي من الانخفاض عام 2023. ويشبّه أندرو مايرز ذلك بمحاولة تفسير حريق أو فيضان واحد بالاحترار المناخي العالمي.

إلا أن أندرو فليمنغ يشرح أن تكوين هذا النوع من الجبال الجليدية هو عملية طبيعية، وأن كتلة أو اثنتين ضخمتين من الجليد تنفصلان في كل عام عن القارة البيضاء.

ويرجّح فليمنغ أن تكون "نهايته حانت" وأنه يعيش أشهره الأخيرة، ولأن "الوحش الكبير"، كما يسميه، يتقدم ببطء، "كان ليتوافر متسع من الوقت أمام سفينة تايتانيك لرؤيته" قبل أن تصطدم به.

منذ أن انفصل "إيه 23 إيه" عن القارة البيضاء، اتبع تقريباً المسار نفسه الذي اتبعه الجبلان الجليديان الضخمان السابقان "إيه 68" وإيه 76"، مروراً بالجانب الشرقي من شبه جزيرة أنتاركتيكا القطبية الجنوبية وبحر ويدل، على طول طريق تُعرف باسم "ممر الجبال الجليدية".

ويتوقع أندرو فليمنغ أن تؤدي مياه أعلى حرارة وأمواج أكبر على طريقه إلى كسره.

وإذا سار على خطى سلفيه فسوف يتجه نحو جزيرة جورجيا الجنوبية الغنية جداً بحيواناتها البرية كطيور البطريق والفقمات.

ويثير ذلك بعض القلق، إذ أن الجبل الجليدي، في حال توقّف بالقرب من الجزيرة، قد يمنع هذه الحيوانات من الوصول إلى مكان تغذيتها المعتاد. إلا أن هذا السيناريو غير محتمل.

ويوضح أندرو مايرز أن الجبل الجليدي "إيه 68" انقسم بدلاً من ذلك إلى قطع صغيرة، مما جعل الملاحة صعبة لقوارب الصيد.

لذلك، من المرجّح أن ينجرف "إيه 23 إيه" نحو محيط الجزيرة ويستمر مساره نحو الشمال. وفي نهاية المطاف يذوب في المياه الدافئة، مثل كل الجبال الجليدية التي تسلك هذا الاتجاه.



