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كأس آسيا.. البحريني علي مدن يضع البصمة الثانية لسفراء دوري أدنوك في البطولة القارية

1/21/2024 5:19:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بهدفه في الوقت القاتل بمرمى منتخب ماليزيا، استطاع البحريني علي مدن أن يقود منتخب بلاده للفوز الأول في كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخبنا.

وسجل هدفا في الدقيقة 90+5 ليقود منتخب البحرين لتحقيق أول 3 نقاط في مرحلة المجموعات بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية 1 - 3 pmلحساب المجموعة الخامسة.

وأصبح مدن ثاني لاعبي دوري أدنوك للمحترفين، المشاركين مع منتخبات بلادهم في البطولة، يسجل في البطولة حتى الآن بعد الايراني مهدي قايدي لاعب منتخب ايران، وفريق اتحاد كلباء بتسجيله الهدف الثالث في مرمى منتخب فلسطين، في لقاء الفوز 4-1.

ويمثل الكرة الإماراتية أيضا كل من عمر خريبين لاعب نادي الوحدة، والمنتخب السوري، و الكوري الجنوبي بارك لاعب العين، و عبد الا ييف لاعب منتخب أوزباكستان ونادي خورفكان والذي لم يشارك أساسيا مع منتخب بلاده حتى الآن.

وقال علي مدن :"خضنا مباراة صعبة أمام ماليزيا، ولم أتوقع أن يكون التسجيل في اللحظات الأخيرة".
وأضاف :" مباراة صعبة للغاية، والفوز فيها باللحظات الأخيرة رسالة لنا كلاعبين قبل لقاء الأردن بالجولة الثالثة، والأخيرة من أجل تحقيق الهدف المطلوب بالفوز".

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