رقم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة في 2023

سجلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة رقماً قياسياً، وسط الطلب العالمي المتزايد على النماذج الهجينة الصديقة للبيئة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وبلغت قيمة صادرات السيارات المستعملة 4.44 مليارات دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 66% عن العام الذي سبقه، وفقاً لبيانات صادرة عن جمعية كوريا لتصدير السيارات المستعملة.

وبلغ عدد السيارات المستعملة المصدرة 555 ألفاً و549 وحدة، بزيادة نسبتها 68% خلال الفترة المذكورة.

وكانت قيمة صادرات سيارات الركوب المستعملة قد شهدت تراجعاً في عام 2020 بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، وانتعشت في السنة التالية، حيث وصلت إلى 1.02 مليار دولار في عام 2019، وانخفضت إلى 968 مليون دولار في عام 2020، ثم ارتفعت إلى 1.67 مليار دولار في عام 2021، وقفزت إلى 4.44 مليارات دولار في العام الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها.

وشكلت السيارات التي تعمل بالبنزين الحصة الكبرى بنسبة 67.5% أو 374 ألف وحدة، تليها سيارات الديزل بنسبة 30.3%، والسيارات الهجينة بنسبة 1.3%، والسيارات الكهربائية بنسبة 0.9%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز