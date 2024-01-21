محمد بن راشد: الإمارات تسجل ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28٪

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات سجلت ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28٪.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس "في تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ويغطي 200 اقتصاد حول العالم .. كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم أقل بنسبة 18٪ في عام 2023 عن العام السابق .. ورغم هذا الانخفاض العالمي سجلت الإمارات ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28٪ بعد الولايات المتحدة في عام 2023 محافظة على جاذبيتها الاستثمارية .. وتنافسيتها الدولية .. وقدرتها على استقطاب الأعمال .. والأفكار والمواهب".

وأضاف سموه "ندخل العام الجديد بتفاؤل وثقة وإيجابية .. ونشكر كل من راهن ويراهن على اقتصاد الإمارات .. ونقول له بأن قادمنا أجمل بإذن الله".





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