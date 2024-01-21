محمد بن راشد: الإمارات تسجل ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28٪

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات سجلت ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28٪.
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس "في تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ويغطي 200 اقتصاد حول العالم .. كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم أقل بنسبة 18٪ في عام 2023 عن العام السابق .. ورغم هذا الانخفاض العالمي سجلت الإمارات ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28٪ بعد الولايات المتحدة في عام 2023 محافظة على جاذبيتها الاستثمارية .. وتنافسيتها الدولية .. وقدرتها على استقطاب الأعمال .. والأفكار والمواهب".
وأضاف سموه "ندخل العام الجديد بتفاؤل وثقة وإيجابية .. ونشكر كل من راهن ويراهن على اقتصاد الإمارات .. ونقول له بأن قادمنا أجمل بإذن الله".
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