لندن: لا خيار سوى حلّ الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN- اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لأي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد حرب غزة، "مخيّبة للأمل".
وقال شابس لمحطّة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، إنه "من المخيّب للأمل أن نسمع ذلك من نتنياهو"، مؤكدا أنه بالنسبة إلى بريطانيا "لا خيار سوى" حلّ الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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