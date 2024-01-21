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لندن: لا خيار سوى حلّ الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

1/21/2024 5:09:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لأي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد حرب غزة، "مخيّبة للأمل".

وقال شابس لمحطّة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، إنه "من المخيّب للأمل أن نسمع ذلك من نتنياهو"، مؤكدا أنه بالنسبة إلى بريطانيا "لا خيار سوى" حلّ الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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