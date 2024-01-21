التعادل في مواجهة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا

MENAFN - Amman Net) تحسن أداء منتخب تونس، ولكنه اكتفى بالتعادل 1-1 مع مالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

ودخل التونسيون المباراة سعيا لمصالحة الجماهير بعد هزيمة مخيبة بهدف نظيف أمام ناميبيا في مستهل مشوارهم بالبطولة، ورغم البداية القوية استقبلوا هدفا مبكرا في الدقيقة الـ10 بواسطة لاسين سينايوكو.

لكن تقدم مالي لم يستغرق طويلا بعد أن أدرك حمزة رفيعة التعادل في الدقيقة 20 بعد فاصل من الكرات المتبادلة بين لاعبي تونس.

وتبادل منتخب تونس الهجمات مع مالي في الشوط الأول، قبل أن يظهر التفوق البدني والفني الواضح للمنافس في الشوط الثاني.

ورفعت مالي رصيدها إلى 4 نقاط في الصدارة بينما حصدت تونس أول نقطة. وسيلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وناميبيا ضمن المجموعة ذاتها اليوم الأحد.