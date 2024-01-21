قتلى في احتفالات الجماهير الغينية في كأس أمم أفريقيا

(MENAFN
- Amman Net) لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في حوادث سير في مدينة كوناكري، وذلك أثناء احتفالات جماهير منتخب غينيا عقب الفوز على غامبيا بهدف نظيف ضمن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة الغينية.
واصطدمت سيارتان تسيران بسرعة عالية ببعضهما بعضا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص خلال الاحتفالات.
وشهدت كوناكري احتفالات كبيرة حيث امتلأت شوارعها بالدراجات النارية والمشجعين الذين تنقلوا عبر السيارات، وأصيب خلالها عشرات الأشخاص وفقا لما كشف المصدر ذاته.
وخرج المشجعون إلى الشوارع عقب نهاية المباراة التي أقيمت في ياموسوكرو بمواجهة غامبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث وضع الفوز المنتخب الغيني على مشارف التأهل إلى الدور الثاني من هذه المسابقة القارية.
وكانت غينيا تعادلت مع الكاميرون 1-1 افتتاحا، علماً بأنها ستواجه السنغال حاملة اللقب الثلاثاء في ختام دور المجموعات.
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