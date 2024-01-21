قتلى في احتفالات الجماهير الغينية في كأس أمم أفريقيا

MENAFN - Amman Net) لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في حوادث سير في مدينة كوناكري، وذلك أثناء احتفالات جماهير منتخب غينيا عقب الفوز على غامبيا بهدف نظيف ضمن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة الغينية.

واصطدمت سيارتان تسيران بسرعة عالية ببعضهما بعضا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص خلال الاحتفالات.

وشهدت كوناكري احتفالات كبيرة حيث امتلأت شوارعها بالدراجات النارية والمشجعين الذين تنقلوا عبر السيارات، وأصيب خلالها عشرات الأشخاص وفقا لما كشف المصدر ذاته.

وخرج المشجعون إلى الشوارع عقب نهاية المباراة التي أقيمت في ياموسوكرو بمواجهة غامبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث وضع الفوز المنتخب الغيني على مشارف التأهل إلى الدور الثاني من هذه المسابقة القارية.

وكانت غينيا تعادلت مع الكاميرون 1-1 افتتاحا، علماً بأنها ستواجه السنغال حاملة اللقب الثلاثاء في ختام دور المجموعات.