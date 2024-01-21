مسبار تكشف ادعاءات مضللة حول مرض اكس .. استمع
التاريخ
1/21/2024 5:09:17 AM
(MENAFN
- Amman Net) وضحت الباحثة والمحررة في منصة مسبار لتقصي الحقائق بيان حمدان أبرز نظريات المؤامرة والأخبار المضللة حول مرض "اكس".
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · باحثة ومحررة في منصة مسبار توضح أبرز نظريات المؤامرة والأخبار المضللة حول مرض "اكس
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