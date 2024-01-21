Sunday, 21 January 2024 02:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحطم طائرة تقل 6 أشخاص في إقليم بدخشان شمال أفغانستان

1/21/2024 5:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة ((تاس)) للأنباء، اليوم الأحد، أن طائرة ركاب تابعة لشركة هندية تحطمت في إقليم بدخشان بشمال شرق أفغانستان.

وأضافت الوكالة أن الطائرة مملوكة لشركة هندية وسقطت بسبب عطل فني.


وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان، إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم.


وأضاف المتحدث في بيان نقلته وكالة ((رويترز)) للأنباء، أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.


وتابع بأنه لم ترد تفاصيل مؤكدة عن نوع الطائرة أو سبب التحطم أو الخسائر البشرية.

الشرق الأوسط

MENAFN21012024000208011052ID1107747641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث