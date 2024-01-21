تحطم طائرة تقل 6 أشخاص في إقليم بدخشان شمال أفغانستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة ((تاس)) للأنباء، اليوم الأحد، أن طائرة ركاب تابعة لشركة هندية تحطمت في إقليم بدخشان بشمال شرق أفغانستان.

وأضافت الوكالة أن الطائرة مملوكة لشركة هندية وسقطت بسبب عطل فني.



وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان، إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم.



وأضاف المتحدث في بيان نقلته وكالة ((رويترز)) للأنباء، أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.



وتابع بأنه لم ترد تفاصيل مؤكدة عن نوع الطائرة أو سبب التحطم أو الخسائر البشرية.

الشرق الأوسط