7 شهداء في قصف مدفعي واستهداف برصاص قناص إسرائيلي في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد 5 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق جباليا.



وأفاد مراسل الجزيرة بأن فرق الاسعاف لا تستطيع الوصول الى موقع القصف ، مضيفاً بأن رصاص قناص إسرائيلي أودى بشهيدين في منطقة البلد وسط خان يونس.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.