7 شهداء في قصف مدفعي واستهداف برصاص قناص إسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 5 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق جباليا.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن فرق الاسعاف لا تستطيع الوصول الى موقع القصف ، مضيفاً بأن رصاص قناص إسرائيلي أودى بشهيدين في منطقة البلد وسط خان يونس.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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